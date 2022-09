बच्चों में लगातार बढ़ रहे मोटापे को रोकने के लिए अपनाएँ ये कारगर उपाय 

आजकल बच्चों का बढ़ता मोटापा (Obesity) चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिसके कारण बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज छोटे बच्चों में बड़ी से बड़ी बीमारी को देखा जा रहा है। जैसे थायराइड (Thyroid), डायबिटीज (Diabetes) और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो पहले लोगों को बुढ़ापे में होती थी। बच्चों के बढ़ते मोटापे के बहुत से कारण हैं जिसमें से सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा मात्रा में जंक फूड का सेवन करना। जी हां, जंक फूड आज सभी बच्चों में प्रचलित है। बच्चे रोटी, सब्जी खाना भूल चुके हैं। अब वे बर्गर (Burger), पिज़्ज़ा (Pizza) खाने के शौकीन हैं, जो बच्चों की हेल्थ को पूरी तरह से खराब करने में लगा है। यही नहीं बच्चे अब पहले की तरह बाहर खेलते भी नहीं, जिसके कारण उनका वजन और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। ये माता पिता के हाथ में है कि अपने बच्चे का वजन बढ़ने से रोके। इसके लिए हम लाए हैं कुछ कारगर उपाय जिससे आप अपने बच्चे के बढ़ते वजन को कम कर सकते हैं।

बच्चों में लगातार बढ़ रहे मोटापे को रोकने के लिए अपनाएं ये कारगर उपाय - Baccho Me Lagatar Badh Rahe Motape Ko Rokne Ke Liye Apnaye Ye Kargar Upay In Hindi

जंक फूड को कहें न (Say no to junk food) - अगर आप अपने बच्चे को मोटा होने से बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आज ही जंक फूड खिलाना बंद करें। यदि आपका बच्चा इसको खाने का आदी है, तो आप इसे धीरे-धीर कम करें। इसके लिए आपको करना ये होगा कि उसको हर दिन जंक खिलाने की अपेक्षा हफ्ते में एक बार खाने की परमिशन दें। इसके बाद 2 हफ्ते में एक बार, फिर दिन बढ़ते जाइए। ऐसा करने से आपके बच्चे की जंक खाने की लत में कमी आएगी।

हेल्दी खाने की आदत डालें (Make a habit of eating healthy) - यदि आपका बच्चा हेल्दी चीजें खाने से दूर भागता है तो आप ये उपाय अपनाएं। अपने बच्चे को आप जंक खाने के साथ साथ हेल्दी चीजें खिलाना भी शुरू करें और जंक का सेवन तभी करने दें जब वो आपका बनाया हुआ हेल्दी खाने का सेवन करे। ऐसा करने से आपके बच्चे को हेल्दी खाने के पोषक तत्व भी मिलेंगे साथ ही जंक फूड खाने में कमी भी आएगी।

बच्चों को जंक और हेल्दी खाने के बीच अंतर बताएं (Teach kids the difference between junk and healthy eating) - अपने बच्चों को हेल्दी और जंक फूड के बीच अंतर समझाएं। हेल्दी फूड खाने से उन्हें क्या लाभ मिलेंगे और जंक फूड खाने से किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं उन्हें ये भी बताएं कि जंक फूड के सेवन से उनका वजन किस तरह बढ़ सकता है और वे कितनी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं।

बच्चों को घर का बना खाना खिलाएं (Feed home cooked food to kids) - यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बाहर का न खाए। तो आप घर पर ही कुछ ऐसी चीजें बनाएं, जो आपके बच्चे को पसंद आए और उसको इस तरह से सजाएं कि उसे देख कर खाने का मन करे।

बाहर खेलने के लिए भेजें (Send outside to play) - बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए, उन्हें घर पर खेलने की जगह बाहर खेलने की सलाह दें। या उन्हें उनके पसंद की चीजें जैसे डांस, क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी आपके बच्चे को पसंद है वो उससे करवाएं। ऐसा करने से बच्चे का दिमाग अपने पसंद की चीजों में लगेगा और वजन कम करने में मदद भी मिलेगी।

