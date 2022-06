बैठने से हो रहा है पीठ दर्द, ऐसे करें दूर- Baithane se ho raha hai pith dard, Aishe kare door

Back pain due to sitting, follow these tips to get rid of pain in hindi: जब हम एक ही पोजिशन में काफी देर तक बैठे रहते हैं तो कमर दर्द की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम ने लोगों का पूरा लाइफस्टाइल ही बिगाड़ दिया है। इस दौरान लोग ऑफिस के काम के लिए घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हैं जिसके चलते पीठ से जुड़ी कई सारी समस्याओं के केस ज्यादा आने लगे। बैठने वाले जॉब में सबसे बड़ी समस्या ही कमर और पीठ दर्द की है। अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज न करें तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है। कमर दर्द की समस्या को दूर करने के लिए एक्सरसाइज के साथ ही कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से इससे छुटकारा मिल सकता है और साथ ही अपने खाने-पीने भी बदलाव कर लाभ पा सकते हैं।

पीठ दर्द का वजह

जब हम लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो पीठ दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। इसके साथ ही ज्यादा वजन या फिर व्यायाम न करने से भी ये समस्या हो सकती है। कई बार खेलते वक्त या यात्रा करते वक्त बार-बार झटके लगने से रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है जिससे पीठ दर्द की समस्या उपज सकती है। अधिक मानसिक दबाव, तनाव के साथ ही थकावट के चलते पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जो पीठ दर्द का कारण बन सकता है।

अपनी पीठ सीधी रखें (keep your back straight)

जब आप चलते हैं और बैठते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि, अपनी पीठ को सीधी रखें। उन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो लोग ऑफिस की चेयर पर घंटों बैठे रहते हैं। उन्हें अपनी पीठ को सीधी करके बैठना चाहिए। इससे पीठ दर्द की समस्या दूर हो सकती है।

नियमित व्यायाम करें (exercise regularly)

नियमित रूप से अगर आप व्यायाम करते हैं तो आप कई सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। इसके साथ ही आपकी बॉडी शेप में बनी रहेगी। एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी जिससे संक्रमण और कई रोगों से बचे रहेंगे। इसके साथ ही पीठ दर्द की भी समस्या से छुटकारा मिलेगा।

ऑफिस में एक घंटे के बाद ब्रेक लें (Take a break after an hour in the office)

ऑफिस के लोगों में पीठ दर्द की समस्या ज्यादा होती है। वजह घंटों कुर्सी से चिपके रहना। ऐसे में काम के हर 1 घंटे पर ब्रेक लें और थोड़ा टहले। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो ऑफिस में ही थोड़ा इधर-उधर घूम कर लोगों से उनके हाल चाल ले लें। इससे आपकी पीठ दर्द की समस्या से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी।

चीजों का करें सेवन (Eat these things to get rid of back pain)

कई बार शरीर को जब कई जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाता तो भी पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में अपने भोजन में विटामिन डी 3, विटामिन सी और कैल्शियम, फास्फोरस, हरी सब्जियां को शामिल करें। ये आपकी पीठ दर्द की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर मछली का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far