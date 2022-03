कुछ लोग कहते हैं कि एक सीधी, सुंदर मुस्कान सबसे अच्छा गहना है, लेकिन हर कोई अपने दांतों की उपस्थिति में आश्वस्त नहीं होता है। जबकि सुन्दर दांतो के लिए ब्रेसिज़ को आमतौर पर दांतों को सीधा करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, हर कोई पारंपरिक ब्रेसिज़ के धातुई लुक को पसंद नहीं करता है। सौभाग्य से, ब्रेसिज़ फिट किए बिना अपने दांतों को सीधा करने के अन्य तरीके हैं; यह सिर्फ आपकी विशिष्ट दंत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

बाहर की ओर दिखते दांतों को अंदर कैसे करे : Teeth Alignment Home Remedies

पेट के बल सोना बंद कर दें (Stop sleeping on your stomach)

दांतों की भीड़ और आवक अतिच्छादन दांतों पर कोमल, नियमित आवक दबाव के कारण होता है। इसके सबसे आम कारणों में से एक आपके पेट के बल सोना है, जो आपके चेहरे पर बहुत अधिक भार डालता है और आपके दांतों पर बहुत अधिक दबाव डालता है।

दिन भर अपना चेहरा अपने हाथ पर रखने से बचें (Avoid leaning your face on your hand throughout the day)

बहुत से लोग दिन भर में लंबे समय तक डेस्क पर काम करते हैं या पढ़ते हैं, यह समस्या खराब मुद्रा का एक सामान्य परिणाम है। जब आप अपनी डेस्क पर आगे की ओर झुकते हैं और अपना चेहरा अपने हाथ में रखते हैं, तो इससे जबड़े के एक तरफ बहुत अधिक दबाव पड़ता है। यह दबाव दांतों को धीरे-धीरे अंदर की ओर धकेल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप चेहरे के एक तरफ दांत टेढ़े या आगे की ओर बढ़ जाते हैं।

अंगूठा चूसना और अन्य मौखिक निर्धारण बंद करें (Stop thumb-sucking and other oral fixations)

लगातार आवक (inward) दबाव के कारण टेढ़े दांत होने के अलावा, आप मुंह पर बाहरी दबाव डालकर भी टेढ़े दांत पैदा कर सकते हैं। यह उन बच्चों में सबसे आम है जो अपने अंगूठे को जरूरत से ज्यादा चूसते हैं; हालांकि, कई किशोर और वयस्क भी उन आदतों के लिए दोषी हैं जो बाहरी दबाव का कारण बनती हैं।

किसी भी लापता दांत के लिए अंतर को बंद करें (Close the gap for any missing teeth)

जबकि बच्चे के दांत गिरना और स्थायी दांतों के लिए रास्ता बनाना सामान्य है, एक वयस्क के रूप में स्थायी दांत खोने से टेढ़े दांतों सहित समस्याएं हो सकती हैं। वयस्कों के दांत निकालने, दांतों की समस्याओं, चोट या स्थायी दांतों के कारण बच्चे के दांत गिरने के बाद कभी नहीं गिरते हैं। लापता दांत से बचा हुआ गैप चबाने के दौरान असमान बल वितरण (unequal force distribution) के कारण मौजूदा दांतों पर अधिक दबाव डालता है। ब्रेसिज़, डेंटल ब्रिज, डेंटल इम्प्लांट्स या आंशिक डेन्चर के साथ गैप को बंद करने से मौजूदा दांत हिलने-डुलने और टेढ़े-मेढ़े हो जाएंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

