अगर आप फिल्मों के शौकीन होंगे तो आपको नई चुपके चुपके फिल्म में राजपाल यादव जी का वो डायलॉग याद होगा जिसमें वो कहते हैं 'काम, काम, काम, जीना हराम।' जी हाँ, आज कल की दुनिया का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। लोग एक साथ काम और खाने को मैनेज करने का प्रयास करते हैं और कई बार मिस मैनेज कर लेते हैं।

पेंडेमिक के दौरान लोगों ने काम और खाने को एक साथ मैनेज करने का प्रयास किया और जूम ने उनकी मदद की लेकिन इसमें भी कई लोग काम और खाने को किस तरह से मैनेज करते हुए दिखाई दिए ये हम सबने देखा है। अगर आप अब भी उस किस्से को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि भारत के एक उच्च वकील एक मीटिंग ले रहे थे जबकि उसी मीटिंग का हिस्सा बने एक अन्य वकील लैपटॉप के सामने खाना खा रहे थे।

ये एक मजाकिया पल बन गया था लेकिन अगर आप इस तरह की स्थिति का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो आज इस आर्टिकल में हम आपको वर्क लाइफ और खासकर वर्क और फूड लाइफ बैलेंस करने के तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आपको काफी फायदा होगा और आपको पूर्व में बताई गई परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी ठीक रहेगी।

काम और खाने को मैनेज करके सेहत को करें बेहतर: Kaam Aur Khaane Ko Manage Karke Sehat Ko Karein Behtar

सुबह बनाएं एक भारी नाश्ता: Cook a heavy breakfast

खाना कोई भी बनाए, चाहे पति या पत्नी, या फिर अगर आप अकेले रहते या रहती हैं तो आपको नाश्ता अच्छा बनाना चाहिए। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है। इस मील को आपकी सेहत के लिए मील का पत्थर साबित होना चाहिए ना कि आपके रास्ते का पत्थर।

ऐसे में ऐसा नाश्ता बनाएं जो आपको एक लंबे समय तक भूख ना लगने दे। ये रात के बाद आपका पहला बड़ा मील होगा तो इसमें हर वो चीज शामिल करने का प्रयास करें जो आपकी सेहत को अच्छा कर दे। आप इसको आसानी से सुबह बना सकते हैं। 24 घंटे की वर्किंग वाले दौर में भी ये काम करता है और अगर आपका ऑफिस सुबह 9:30 से है तो आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं।

दोपहर के लिए चीजों को कर लें तैयार: Prepare for the afternoon meal already

सुबह सुबह ही अगर आप अधिक मात्रा में सब्जी काट लेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। आलू को पानी में भिगो के रख दें और प्याज एवं लहसुन को तेल में रख दें। इससे इन दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि जब आप इन्हें दिन में सब्जी में इस्तेमाल में लाएंगे तो इनका स्वाद निखर चुका होगा। आप इन सब्जियों को 12 बजे के आसपास एक छोटे से ब्रेक के दौरान गैस पर चढ़ा सकते हैं। चूँकि आप इन्हें पहले ही काट चुके होंगे तो ये आराम से 15 मिनट के ब्रेक में बन जाएंगे। दाल तो उससे भी पहले बन जाती है। इस दौरान आप रोटी के लिए आटा गूथ सकते हैं। अब जब आपको लगे बस रोटी सेककर भोजन कर लें।

रात का खाना और काम: Work at night and food

शाम को एक छोटे से 15 मिनट वाले ब्रेक में आप एक तरफ चाय को बनाने के लिए रख सकते हैं और जो काम आपने सुबह किया था वैसे ही सब्जियों को काटकर रख लें और आटे को गूथ लें। इसको करने में 15 मिनट का समय काफी है। जी हाँ, इस प्रक्रिया को दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। रात में जब आपका बड़ा ब्रेक हो उस दौरान आप आराम से खाना बना सकते हैं और भोजन कर सकते हैं।

