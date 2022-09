बालों को मजबूत बनाने, अच्छी शाइन देने के लिए क्या-क्या नहीं करते। इसके लिए हम तरह तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, रीठा, शिकाकाई का प्रयोग करते है, तो कभी बालों में सीरम लगाकर उनकी शाइन बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे किचन में एक ऐसी चीज होती है जिससे बालों की मजबूती के साथ साथ बालों को सुंदर बनाने, बालों की डैंड्रफ हटाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। किचन की वो चीज होती है नमक। जी हां, नमक आसानी से मिलने वाली एक ऐसी चीज है, जो कि बहुत आसानी से तो मिल ही जाती है और इसके बालों के लिए उपयोग भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं बालों को नमक के पानी से धोने के क्या क्या फायदे मिलते हैं।

बालों को नमक के पानी से धोने के फायदे - Balo Ko Namak Ke Pani Se Dhone Ke Fayde In Hindi

सेंधा नमक से करें डैंड्रफ को करे दूर (Remove dandruff with salt) - बालों में रुसी होना मतलब बालों में खुजली और बालों का तेजी से झड़ना। बालों में रूसी के चलते हम बहुत से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं? सेंधा नमक के उपयोग से बालों से रूसी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 4 से 5 चम्मच सेंधा नमक डालें और इसे अच्छे से घोलें। इसके बाद इस नमक वाले पानी से बालों को अच्छी तरह से धोएं। इससे बालों की रूसी खत्म हो जाएगी।

नमक से मिलेगा ऑयली बालों से छुटकारा (Salt will get rid of oily hair) - अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो इसके लिए आप सेंधा नमक के पानी से बालों को धोना शुरू करें। सेंधा नमक बालों के एक्सट्रा ऑयल को सोख लेता है। जिससे शैम्पू करने के बाद बाल जल्दी ऑयली नहीं होंगे।

बाल की ग्रोथ के लिए (For hair growth) - बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप सी सॉल्ट का इस्तेमाल करें। सी सॉल्ट को नारियल के तेल में मिलाकर स्कैल्प की अच्छी तरह से मालिश करें। ऐसा करने से स्कैल्प के बंद पोर्स खुलेंगे जिससे बालों की अच्छी ग्रोथ होने में मदद मिलेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

