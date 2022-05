वजन कम करने के लिए करें जौ के पानी का सेवन - Barley Water For Weight Loss

वजन कम करने (Weight loss) के लिए आपने क्या-क्या नहीं ट्राई किया होगा। डाइट से लेकर दवाओं तक सभी 100% परिणाम नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हम आपको जौ के पानी (Barley water) के सेवन का सुझाव देंगे जो नैचुरली वजन कम करने में और एक्स्ट्रा फैट घटाने में मदद करता है। आपको बता दें कि जौ से बना पानी वजन कम करने के प्रक्रिया को तेज करता है और मेटाबोलिज्म को बढ़ाव भी देता है। विशेषज्ञों की माने तो, जौ गेहू से अधिक पौष्टिक होता है और इसमें फाइबर व नुट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है।

वजन कम करने के लिए करें जौ के पानी का सेवन

वजन कम करने के लिए जौ के पानी तैयार करने का तरीका - How To Prepare Barley Water For Weight Loss In Hindi

वजन कम करने के लिए आपने बहुत सी चीज़ें अपनाई होंगी, लेकिन सभी चीज़ें असरदार परिणाम नहीं दे पाती है। रिसर्च की माने तो ऐसे में जौ का पानी लाभदायक माना जाता है। जौ का पानी बनाने के लिए, सबसे पहले 1 लीटर पानी को उबलने के लिए रखें, इसी पानी में जौ (Barley) और दालचीनी (Cinnamon) को डालकर इसे उबलने दें। 20 मिनट उबलने के बाद इस पानी को ठंडा करके नींबू (Lemon Juice) और शहद (Honey) मिलाकर पीना शुरू कर दें। रोजाना सेवन के लिए इसे आप अधिक बना कर इस पानी को फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए इसे प्रतिदिन 2 बार पिए। वैसे तो इसके कोई नुकसान नहीं है लेकिन इसके नियमित सेवन का ही सुझाव दिया जाता है।

वजन कम करने में कैसे है जौ फायदेमंद? - How Is Barley Beneficial In Reducing Weight In Hindi

जौ फाइबर से भरपूर होता है और जौ का पानी अधिक नियमित बनाकर पाचन में सुधार करने में मदद करता है। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जौ का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यह बढ़ते वजन को कम करने के साथ-साथ शरीर को नुट्रिएंट्स भी देता है। साथ ही जौ का पानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें बहुत अधिक कैलोरी होती है लेकिन बहुत कम वसा होती है। ये सभी कारक जौ का पानी पीने को भूख को कम करने और आपको भोजन के बीच में नाश्ता करने से रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

