बादाम के तेल के 5 ब्यूटी बेनिफिट्स - Badam ke Tel ke 5 beauty benefits

Beauty benefits of almond oil in hindi: जिस तरह बादाम(almond) हमारी सेहत का खास ध्यान रखता है उसी तरह इसके तेल चेहरे की ब्यूटी के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इसके जरिए कई सारी समस्याओं से राहत मिलती है। बादाम(almond) के तेल का इस्तेमाल प्राचीन काल से आयुर्वेद में होते आ रहा है। स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए बादाम का तेल का इस्तेमाल खूब किया जाता है। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट होती है और साथ ही चमक भी आती है। क्योंकि, बादाम विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड (Omega3 fatty acid) और जिंक (Zinc) का बेहतरीन स्रोत हैं जिसके चलते ये हमारी स्किन को खूब फायदा पहुंचाते हैं।

बादाम के तेल के 5 ब्यूटी बेनिफिट्स

बादाम (almond) के तेल से मुहांसों की समस्या होगी दूर (Almond oil will remove the problem of acne)

चेहरे पर जब मुहांसो की समस्या हो जाए तो ये हमारी खूबसूरती को कम कर देते हैं। ऐसे में बादाम (almond) का तेल इसमें काम आ सकता है। दरअसल, बादाम (almond) के तेल में फैटी एसिड होता है जो स्किन पर मौजूद अतिरिक्त तेल को कम करता और इसके तेल में मौजूद रेटिनोइड्स मुंहासे को कम करता है।

चेहरे के दाग-धब्बों को दूर करे बादाम के तेल (Almond oil to remove stains from the face)

कई बार किसी चोट या फिर किल-मुहासों(Pimple) के चलते चेहरे पर दाग-धब्बों की समस्या हो जाती है। ऐसे में बादाम (almond) का तेल इन दाग-धब्बों को दूर करने में मदद करेगा। क्योंकि, इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो स्किन को चिकना बनाने का काम करता है।

डार्क सर्कल और आंखों की सूजन दूर करे बादाम तेल (Almond oil to remove dark circles and puffy eyes)

जिन्हें डार्क सर्कल की समस्या है और साथ ही आंखों (Eyes) के नीचे सूजन रहती है तो ऐसे में बादाम (almond) का तेल आपके काम आ सकता है। बादाम (almond) का तेल स्किन टोन में सुधार करने का काम करता है। ये ड्राई स्किन की भी समस्या को दूर करता है। आंखों के नीचे हल्के हाथों से नियमित रूप से मसाज करने से डार्क सर्कल दूर होता है।

बादाम के तेल से चेहरे की खत्म होंगी झुर्रियां (Almond oil will eliminate wrinkles on the face)

महिलाओं अपनी खूबसूरत त्वचा पाने के लिए और इसपर से झुर्रियों(Wrinkles) को खत्म करने के लिए न जाने क्या-क्या नुस्खे अपनाती हैं लेकिन, इसके बाद भी कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। क्योंकि, कॉस्मेटिक(Cosmetic) सामानों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बादाम (almond) का तेल आपके काम आ सकता है। विटामिन ई से भरपूर बादाम (almond) का तेल चेहरे पर झुर्रियों को दूर कर सकता है।

बादाम के तेल स्किन को मॉइस्चराइज करता है (Almond oil moisturizes the skin)

कई लोगों की ड्राई स्किन(Dry Skin) की समस्या होती है। ऐसे में इस रूखी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए बादाम (almond) के तेल का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ स्किन की रेडनेस और जलन भी कम होगी। इससे आपकी स्किन की नमी बनी रहती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

