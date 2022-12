Anushka Shetty ने 2005 में फिल्म सुपर से अभिनय की शुरुआत की। चाहे वह देवसेना हो, रुद्रमा देवी, भागमथी, या सौंदर्या, अनुष्का ने अपने सभी पात्रों के साथ न्याय किया है। उन्हें अपने शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए कई प्रशंसाएँ मिली हैं। लेकिन यह सिर्फ उनका अभिनय नहीं है जिसने दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी। यह उनकी आश्चर्यजनक सुंदरता भी थी जिसने हम में से कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था।

अनुष्का शेट्टी सबसे स्वाभाविक रूप से सुंदर अभिनेत्रियों में से एक है और भारत की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। वह उन लोगों में से एक हैं जो बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिख सकती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमें कुछ प्रमुख सौंदर्य लक्ष्य देती है। क्या आप कभी उसे देखते हैं और चाहते हैं कि आपको भी उसका सुंदर रूप मिले? तो आपका इंतजार खत्म हुआ, यह लेख आपके लिए ही है। अनुष्का शेट्टी स्किनकेयर से लेकर उनके ब्यूटी सीक्रेट्स तक, हमारे पास आपके लिए सब कुछ है।

टॉलीवूड ब्यूटी Anushka Shetty के ब्यूटी सीक्रेट्स और स्किनकेयर - Beauty Secrets And Skincare Of Tollywood Beauty Anushka Shetty In Hindi

निम्नलिखित कुछ सुझाव और तरकीबें हैं जो अनुष्का अपने स्वाभाविक रूप से अच्छे रूप को बनाए रखने के लिए अपनाती हैं:

त्वचा को भीतर से हाइड्रेट करने के लिए पानी पिएं (Drink Water To Hydrate Skin From Within)

अनुष्का रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मिलने वाले फायदों पर भरोसा करती हैं। उनका मानना है कि हाइड्रेटेड रहने से असंख्य लाभ होते हैं और यह उनकी स्वस्थ चमकती त्वचा के कारणों में से एक है। यह उनकी त्वचा को अंदर से हाइड्रेटेड रखता है।

ग्लोइंग स्किन के लिए खाएं शहद (Eat Honey For Glowing Skin)

अनुष्का शेट्टी स्किनकेयर स्वस्थ जीवन पर आधारित है। वह अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करती हैं। बल्कि वह एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में विश्वास करती हैं। उनका मानना है कि जब बात सेहत और त्वचा के रंग-रूप की आती है तो सही खान-पान अहम भूमिका निभाता है। वह अपनी सुबह की शुरुआत शहद के साथ रोटी खाकर करती हैं। यह प्रमुख अनुष्का शेट्टी ब्यूटी सीक्रेट्स में से एक है।

बिना मेकअप के जाएं (Go Makeup-Free)

अनुष्का सबसे स्वाभाविक रूप से सुंदर अभिनेत्रियों में से एक है। और वह अपना स्वाभाविक स्व होना पसंद करती है। उन्हें अपनी त्वचा पर भरोसा है और वह मेकअप पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं। शूटिंग के दौरान मेकअप करना अलग बात है लेकिन जब स्क्रीन से दूर समय की बात आती है तो वह बहुत ही सूक्ष्म मेकअप पहनना पसंद करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब वह पूरी तरह से बिना मेकअप के रहना पसंद करती हैं।

DIYs पर निर्भर हैं (Depend On The DIYs)

यह अब तक काफी हद तक स्थापित हो चुका है कि अनुष्का शेट्टी के बहुत सारे स्किनकेयर और ब्यूटी सीक्रेट्स प्राकृतिक होने पर आधारित हैं। एक त्वरित लेकिन प्रभावी त्वचा फिक्स की तलाश में, अनुष्का अपने किचन कैबिनेट्स तक पहुँचती हैं। फेस पैक बनाने के लिए वह नींबू के रस और बेसन के मिश्रण का इस्तेमाल करती हैं। यह उसकी त्वचा पर विशेष रूप से उसकी कोहनी और घुटनों पर काले धब्बे को हल्का करने में मदद करता है।

खूबसूरत लंबे बालों के लिए अपने बालों में तेल लगाएं

आपने उसके लंबे, घने और घने बाल देखे होंगे जो प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होते। उसके जैसे खूबसूरत बाल पाने के लिए आपको अपने बालों में अच्छी तरह से तेल लगाने की आदत डालनी होगी। अनुष्का अपने बालों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनाए रखने के लिए जैतून का तेल, अरंडी का तेल, सरसों का तेल और नारियल के तेल जैसे तेलों के मिश्रण का उपयोग करती हैं।

मछली की खुराक (Fish Supplements)

अच्छा दिखने के लिए अच्छा खाएं- यह अनुष्का शेट्टी का स्किनकेयर मंत्र है। अपने बालों को पोषण देने के लिए वह सप्ताह में एक बार मछली के तेल की खुराक लेती हैं। मछली का तेल ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो उसके बालों को अतिरिक्त चमक और कोमलता देता है।

धूप से सुरक्षा करें (Sun Protection)

यह अनुष्का शेट्टी के सबसे महत्वपूर्ण ब्यूटी सीक्रेट्स में से एक है, जिसे एक्ट्रेस पूरी लगन से फॉलो करती हैं और आपको भी करना चाहिए। बादल छाए रहने पर भी बाहर जाते समय हमेशा SPF पहनें। अनुष्का सन प्रोटेक्शन को लेकर कभी पीछे नहीं हटतीं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes