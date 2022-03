प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ नीम के पेड़ों को 'सर्व रोग निवारिणी' के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उपचारक या सभी बीमारियों का इलाज है। भारत के लोगों द्वारा पवित्र माने जाने वाला यह पौराणिक वृक्ष अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे अक्सर "विलेज फार्मेसी" के रूप में जाना जाता है क्योंकि नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है।

टहनियों को टूथब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है, त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए पत्तियों को पानी में उबाला जाता है, फूलों का उपयोग अरोमाथेरेपी के लिए किया जाता है और बीज के साथ-साथ फल का उपयोग बहुत शक्तिशाली नीम के तेल को निकालने के लिए किया जाता है। इस नीम के तेल में नीम के सभी एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। आइये जानते है के स्किन और चेहरे के लिए नीम के तेल के क्या फायदे (Benefits of applying neem oil on face in hindi) होते हैं।

चेहरे पर नीम के तेल के फायदे और उपयोग - Chehre Par Neem Ke Tel Ke Fayde Aur Upyog In Hindi

नीम के तेल के उपयोग (Uses of Neem Oil In Hindi)

नीम का तेल सिर से पैर तक शुद्ध, मरम्मत और चंगा करता है। यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय नीम के तेल के उपयोग हैं -

✓ मुँहासे और हाइपरपिग्मेंटेशन का इलाज

✓ हीलिंग जलन और घर्षण

✓ त्वचा को मॉइस्चराइज़ करना

✓ रूसी से राहत

✓ बालों के विकास को उत्तेजित करना

✓ पर्यावरणीय क्षति से त्वचा और बालों की मरम्मत

✓ सिर की जूँ का इलाज

✓ फंगल इन्फेक्शन का इलाज

नीम के तेल के फायदे (Benefits Of Neem Oil In Hindi)

1. नीम का तेल मुंहासों और फुंसियों का इलाज करता है (Treats acne and pimples)

नीम के तेल को नियमित रूप से चेहरे पर लगाना एक उत्कृष्ट दीर्घकालिक मुँहासे का उपचार है। नीम का तेल मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करके, रोमछिद्रों (pores) को कस कर और त्वचा की रंगत निखारकर भविष्य में होने वाले ब्रेकआउट को रोकता है।

2. उम्र बढ़ने से रोकता है (Prevents aging)

नीम का तेल एंटी-एजिंग उत्पादों के प्राकृतिक विकल्प के रूप में काम करता है। यह कोलेजन उत्पादन में सहायता करता है, जो चेहरे पर झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करता है। इसमें कैरोटेनॉयड्स (carotenoids) भी होते हैं जो उम्र बढ़ने का कारण बनने वाले फ्री रेडिकल्स से त्वचा की रक्षा करने में प्रभावी होते हैं।

3. त्वचा को टोन करता है (Tones the skin)

नीम का तेल त्वचा की सतह के नीचे जमा हुए रोगजनकों को हटा देता है। यह छिद्रों को भी बंद करता है और स्वस्थ और चिकनी त्वचा में परिणाम देता है। चेहरे की त्वचा के समग्र तेल उत्पादन को संतुलित करके, यह एक प्रभावी टोनर के रूप में कार्य करता है।

4. हाइपरपिग्मेंटेशन का इलाज करता है (Treats hyperpigmentation)

हम सभी चाहते हैं कि एक समान टोन वाली त्वचा एक चिकनी रंग के साथ हो। नीम के तेल को चेहरे पर लगाने से मेलेनिन नामक पदार्थ का उत्पादन कम हो जाता है। जब उच्च मात्रा में उत्पादित किया जाता है, तो इसका परिणाम हाइपरपिग्मेंटेशन (hyperpigmentation) होता है।

5. निशान और ब्लैकहेड्स का इलाज करता है (Treats scars and blackheads)

नीम का तेल त्वचा के ऊतकों को भीतर से ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में भी काम करता है और साथ ही ब्लैकहेड्स और निशान को कम करता है। नीम के तेल में मौजूद फैटी एसिड मुंहासों के कारण होने वाले निशान को रोकता है।

6. पर्यावरणीय क्षति से बचाता है (Protects against environmental damage)

नीम का तेल लगाने से त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। नीम के तेल में मौजूद उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों (UV rays) से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सिडेंट त्वचा के कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियों का कारण बनने वाले मुक्त कणों को बेअसर करने में भी मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar