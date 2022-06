घुटने पर बर्फ लगाने के फायदे - Ghutne par barf lagane ke fayde

Benefits of applying ice on the knee: चोट लग जाने पर या सूजन आ जाने पर बर्फ की सिकाई की जाती है। इससे दर्द के साथ ही सूजन से राहत मिलता है। बर्फ की सिकाई करने से सूजन कम होने के साथ ही नसों को आराम मिलता है। चोट लग जाने पर ब्लड फ्लो रुक जाता है और उस जगह खून जम जाता है जिसके चलते त्वचा लाल हो जाती है। बर्फ की सिकाई करके चोट के आसपास के हिस्से का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और साथ ही खून भी रुक जाता है। घुटने पर हो रहे दर्द से राहत पाने के लिए बर्फ की सिकाई किया जा सकता है। इसके साथ घुटने के सूजन से लेकर कई सारी समस्याओं में बर्फ लाभकारी है।

घुटने पर बर्फ लगाने के फायदे

घुटने में दर्द (ice pack for knee pain relief)

घुटने में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। पुराने चोट के चलते भी दर्द कभी-कभी बढ़ जाता है। इसके साथ ही सूजन के चलते या फिर ऑयलिंग की कमी के चलते भी घुटने में दर्द की समस्या होती है। ऐसे में घुटने पर बर्फ की सिकाई करने से राहत पाया जा सकता है। इससे दर्द कम हो सकता है।

घुटने के चोट (ice pack for knee injury)

घुटने में लगी चोट या कोई अंदरुनी घाव जो पीड़ा दे रहा है उसके लिए बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। इससे दर्द से राहत पा सकते हैं।

जोड़ों के दर्द के लिए (benefits of ice for joint pain)

जब गठिया का दर्द बढ़ जाता है तो इसे बर्फ के जरिए भी ठीक किया जा सकता है। घुटने जैसे क्षेत्र के चारों ओर बर्फ को किसी कपड़े में बांधकर लपेट ले। इससे जोड़ों के दर्द से प्रभावित क्षेत्रों को सुन्न करने में मदद मिल सकती है। साथ ही सूजन भी कम होगी जो गठिया जोड़ों के दर्द और जकड़न का एक प्रमुख कारण है।

एक्सरसाइज के दौरान घुटने में लगी चोट (Get relief from knee pain during exercise)

कई बार एक्सरसाइज करते वक्त घुटने में ज्यादा खिंचाव के चलते दर्द होने लगता है और साथ ही सूजन भी आ सकती है। ऐसे में बर्फ की सिकाई की सलाह दी जाती है। जो दर्द के साथ ही सूजन को भी सामान्य करने में अहम रोल निभा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far