बहुफली के पौधे के फायदे - Bahupali Ke Paudhe Ke Fayde

आयुर्वेद में बहुत से पेड़ों के महत्व होते हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक है बहुफली का पौधा। ये पौधा बहुत लाभदायक होता है। ये एक औषधीय पौधा है, जिसके कई तरह के उपयोग किए जाते हैं। कई लोग इसको सब्जी बनाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। इस पौधे में पत्ते बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये पेड़ छोटे होते हैं और इस पौधे के अन्य नाम भी होते हैं, बहु नेत्र फली, बहुफली (Bahuphali) आदि। यह पौधा अक्सर बारिश के दिनों में पनपता है जिसमें फूल भी आते हैं। जिसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इस पौधे में गुछों के रूप में फलियां लगती है। इसकी पत्तियां स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है। और इसके पत्ते बहुत चिकने होते हैं। बहुफली त्वचा (Skin) संबंधी, पेट (Stomach) संबंधी और अन्य शारीरिक और अंदरुनी परेशानी (Internal problems) को दूर करने के काम भी आता है। यही नहीं, ये पौधा महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।

बहुफली पौधे के फायदे

शरीर को बनाता है ताकतवर (Makes the body strong) - किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती हो, तो उन्हें बहुफली (Bophali) के पौधे की लकड़ी, पत्तियों, जड़,और फली को सुखाकर उसे पीस लें और उसका पाउडर बनाकर उसमें नागकेसर, सतावर, सिंघाड़ा तीनों को इसमें बराबर मात्रा में बारीक मिला लें। इसके बाद इसमें तीनों के वजन के हिसाब से इसमें बारीक मिश्री को कूटकर पाउडर बनाकर औषधीय पाउडर तैयार करें। फिर सुबह शाम खाने के बाद इसका दूध के साथ सेवन करें।

गुप्त रोगों के लिए (For Venereal disease) - गुप्त रोगों के लिए लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आप इस समस्या से निपटने के लिए बहुफली के पौधे का उपयोग कर सकते हैं। यह पौधा पुरुषों में गुप्त रोग, शीघ्रपतन (Premature ejaculation), स्वप्नदोष (Nocturnal emission) इन सब समस्याओं को दूर करता है। यदि पुरूष इस पौधे के पाउडर का उपयोग करते हैं तो इन सब समस्या से निपट सकते हैं। इसके लिए बहुफली के पत्तों को बारीक पीसकर उसका रस 10 से 20 ग्राम बना लें। बहुफली के फली के बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण , 1 से 3 ग्राम। और फिर इसमें मिश्री के पाउडर को मिलाकर सुबह-शाम खाना खाने से एक से दो घंटे पहले इसका सेवन करें।

सफेद पानी की समस्या (white water problem) - महिलाओं में अक्सर सफेद पानी की समस्या हो जाती है। जिसको रोकने के लिए बहुफली के चुर्ण का सेवन कर सकते हैं।

पेट के लिए बहुफली के पौधे का उपयोग (Use of Bahubali plant for stomach) - किसी को यदि पाचन संबंधी परेशानी बनी रहती है, तो ऐसे में बहुफली के पाउडर का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके सेवन के लिए आप खाने के बाद एक चम्मच पाउडर लें और पानी के साथ इसका सेवन करें। इससे पाचन की परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

