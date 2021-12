अरंडी तेल के फायदे- Arandi tel ke fayde

अरंडी का तेल त्वचा और बालों (Benefits of Castor oil) के लिए काफी फायदेमंद है। अरंडी के तेल में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो हमारे बालों, त्वचा, जोड़ों के दर्द, शरीर के दर्द, पैरों की देखभाल आदि में लाभ पहुंचा सकते हैं। अरंडी का तेल गाढ़ा और मॉइस्टराइजेशन से भरपूर होता है। अरंडी के तेल से आप घने (Castor Oil for face and hair) और चमकदार बाल पाने के साथ-साथ बालों से जुड़ी कई समस्‍याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं।

अरंडी तेल के फायदे Benefits of Castor oil in hindi

बालों के लिए अरंडी का तेल लाभकारी इसलिए होता है क्योंकि, इसमें रिसिनोलेइक एसिड होता है जो स्कैल्प के पीएच लेवल को संतुलित रखने और नैचुरल ऑयल को बनाए रखने में मदद करता है।

घने और लंबे बाल (Castor oil for thick and long hair)

घने और लंबे बाल चाहते हैं तो अरंडी का तेल लगाना शुरू कर दें। इस तेल से नियमित रूप से मालिश करने से न सिर्फ बाल तेजी से बढ़ते हैं बल्कि मजबूत भी होते हैं। बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो नारियल तेल, जैतून के तेल या आर्गन ऑयल में कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदे मिलाकर सिर पर मालिश करें।

मॉइस्चराइजर के लिए (Castor oil for for moisturizer)

अरंडी का तेल चेहरे पर मॉइस्चराइजर का काम करता है। अरंडी के तेल की 1 से 2 बूंदे लेकर उंगलियों पर फैलाएं और इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इससे चेहरा मॉइस्चराइज रहेगा।

गुलाबी होंठ (Castor oil works as lip balm)

1 चम्मच अरंडी का तेल, 1 चम्मच नारियल तेल और 1/2 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल और कुछ मात्रा में मोम को अच्छे से मिला लें। इसे हर सुबह और रात या जब जरूरत हो तब इस्तेमाल करें। ये होंठों को हाइड्रेटेड और प्राकृतिक रूप से गुलाबी रखने में मदद करता है।

काले धब्बे दूर करें अरंडी का तेल (how to remove dark spots)

थोड़ा सा आरंडी का तेल और नारियल तेल मिलाकर चेहरे पर काले धब्बे वाली जगह पर लगाने से जल्द काले धब्बे दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इसे डार्क सर्कल्स पर भी लगाया जा सकता है।

एंटी-एजिंग के लिए लगाएं अरंडी का तेल (Castor oil for anti-aging)

अरंडी का तेल नियमित रूप से लगाने से एंटी-एजिंग से छुटकारा मिलता है। त्वचा मॉइस्चराइज रहती है, झुर्रियों और फाइन लाइन्स दूर होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

