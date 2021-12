अशोकारिष्ट पीने के फायदे- Ashokarishta Pine ke Fayde

आजकल किसी न किसी छोटी-मोटी बीमारियों का होना सामान्य हो गया है, मोटापा, सर्दी-खांसी, तनाव, डायबिटीज, इत्यादि। इसके अलावा भी कई बीमारियां हैं जो आम होती जा रही हैं। ऐसे में हम इन बीमारियों को घरेलू नुस्खे और जड़ी-बूटियों के जरिए ठीक कर सकते हैं। ओशाकारिष्ट (Ashokarishta of health) एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो कई स्वास्थ्य लाभों के लिए काफी उपयोगी है। अशोकारिष्ट एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे अशोक के पेड़ के अर्क के साथ पानी, गुड़, धातकी (एक औषधीय पौधा), श्वेत जीरा और मुस्ता (एक विशेष जड़ी-बूटी) को मिलाकर तैयार किया जाता है।

अशोकारिष्ट पीने के फायदे Benefits of drinking Ashokarishta in Hindi

अशोकारिष्ट को खासकर महिलाओं से संबंधित कुछ विकारों में इस्तेमाल में लाया जाता है। इन विकारों में अनियमित मासिक चक्र, असंतुलित हार्मोन, पेट दर्द और कमर दर्द जैसी समस्याएं शामिल हैं। हालांकि, पुरुष भी इसे कई बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं।

पेट दर्द (Ashokarishta in stomach pain)

अशोकारिष्ट में कार्मिनेटिव (गैस से राहत दिलाने वाला) और डाइजेस्टिव (पाचन शक्ति बढ़ाने वाला) गुण पाया जाता है। अपच और गैस की वजह से होने वाले पेट दर्द में यह काफी लाभकारी है।

मासिक धर्म (Ashokarishta is useful in menstruation)

अशोकारिष्ट के सेवन से महिलाओं में नियमित मासिक धर्म की प्रक्रिया बनी रहती है। साथ ही इस दौरान होने वाली दर्द की समस्या में भी काफी राहत मिलता है। अशोकारिष्ट महिलाओं को पोषण प्रदान कर खून और प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करने के साथ बिगड़ी हार्मोनल स्थिति को भी ठीक करने में मदद करता है। मासिक दर्द के दौरान होने वाले कमर दर्द और पेट दर्द में भी राहत मिलता है।

प्रतिरोधक क्षमता को सुधारे (Ashokarishta Improve immunity)

अशोकारिष्ट इम्यूनिटी के लिए भी काफी लाभकारी है। इसमें इम्यून मॉड्यूलेटर (प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने वाला) गुण पाया जाता है। यह गुण कमजोर हुई शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को फिर से मजबूत करने में मदद कर सकता है।

अल्सर से दिलाए राहत (Ashokarishta gives relief from ulcer in Hindi)

अशोक के पेड़ में एंटी-अल्सर (अल्सर से राहत दिलाने वाला) गुण मौजूद होता है और अशोकारिष्ट अशोक के पेड़ के अर्क से बनता है। ऐसे में अल्सर की समस्या में ये काफी उपयोगी है।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर (Ashokarishta is rich in antioxidants)

शरीर में मुक्त कणों की अधिकता कई गंभीर समस्याओं जैसे, प्रतिरोधक तंत्र विकार, हृदय विकार और तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार का कारण बन सकती है। ऐसे में अशोकारिष्ट इसमें काफी लाभकारी है। दरअसल, अशोकारिष्ट में फिनोलिक यौगिकों से भरपूर होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों के प्रभाव से बचाने का काम करते हैं।

