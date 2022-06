स्किन के लिए सौंफ का पानी पीने के फायदे - Skin Ke Liye Saunf Ka Pani Pani Ke Fayde

सौंफ खाने में मीठी और सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। सौंफ को आसानी से हर घर में पाया जा सकता है। सौंफ बहुत गुणकारी होती है। सौंफ का सेवन कई परेशानियों का समाधान है। इससे पाचन संबंधी समस्या आप ठीक कर सकते हैं। सौंफ के सेवन से पेट की गरमी में भी राहत मिलती है। यही नहीं, सौंफ का सेवन त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक माना गया है। सौंफ हर तरह से मानव शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है। त्वचा संबंधी कोई परेशानी में सौंफ के पानी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं सौंफ का पानी पीने के फायदे।

स्किन के लिए सौंफ का पानी पीने के फायदे -

मुंहासों को दूर करे सौंफ Fennel to remove acne - सौंफ का पानी मुंहासो में बहुत फायदेमंद होता है। सौंफ में एंटिसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं। जो फंगल इंफेक्शन को दूर करने में मदद करता है। सौंफ का पानी बनाने के लिए आप रात भर सौंफ को पानी में भिगोकर रखें, फिर अगली सुबह सौंफ को पीसकर इसे छान लें और खाली पेट इसका सेवन करें। इससे कुछ दिनों में ही आपके मुंहासों में आराम मिल जाएगा।

त्वचा को बनाए बेदाग keep skin spotless - सौंफ का पानी पीने से आपकी त्वचा बेदाग हो सकती है। जिन लोगों को मुंहासों के बाद चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं। उन्हें सौंफ का पानी पीने के साथ ही साथ सौंफ का टोनर भी बनाकर चेहरे पर स्प्रे के माध्यम से दाग वाली जगह पर लगाएं। ऐसा करने से कुछ दिनों में फर्क नज़र आएगा।

आंखो में सूजन की समस्या को करे कम Reduce the problem of swelling in the eyes कुछ लोगों में देखा गया है कि वो जब सुबह उठते हैं, तो आंखे सूज जाती है। जिसके कारण चेहरा भी बेकार दिखता है। इसके उपाय के लिए, आप रात भर सौंफ को पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसका पानी छान कर, एक कॉटन की मदद से आंखो के उपर लगाए। इससे आंखो की सूजन में आराम मिलेगा।

चेहरे को चमकाए सौंफ का पानी Fennel water to brighten the face - सौंफ का पानी पीने से चेहरे में चमक आने लग जाती है। जिन लोगों का चेहरा रूखा लगता है। उन्हें सौंफ के पानी का सेवन करना चाहिए। इससे चेहरे में लाली आएगी और चेहरा चमक उठेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far