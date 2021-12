खजूर खाने के फायदे- khajur khane ke fayde

हमारे शरीर के लिए वैसे तो सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स (dry fruits) अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग असर दिखाते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स में से एक है खजूर (khajur), जो हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। खजूर पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें विटामिन (Vitamins), मिनरल्स (Minerals), प्रोटीन (Protein) और फाइबर (Fiber)पाया जाता है। खजूर खाने से न सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रांग (Immunity Booster) होती है बल्कि कई बीमारियों को भी कम करने में मदद मिलती है।

खजूर खाने के फायदे Benefits of Dates

एनीमिया दूर करे (khajur/Dates For Anemia)

जब हमारे खून में रेड सेल्स कम हो जाते हैं तब एनीमिया (Anemia) की बीमारी हो जाती है। खजूर (Benefits Of Dates) में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो खून में रेड सेल्स की कमी नहीं होने देता है। ये शरीर में हीमोग्लोबिन की भी मात्रा सही बनाए रखता है। ऐसे में एनीमिया के मरीजों को रोजाना खजूर का सेवन करना चाहिए।

कब्ज (how many dates to eat per day for constipation)

अगर किसी को कब्ज की समस्या रहती है तो उसे रोजाना खजूर (Khajur for Constipation) का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद फाइबर शरीर में आसानी से घुल जाते हैं जो कब्ज की परेशानी से निजात दिलाने में बहुत कारगर है। इसके लिए रात भर खजूर को भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट खाएं व उसका पानी पिएं। या फिर 21 दिनों तक दिनभर में 7 खजूर का सेवन करें, कब्ज की समस्या जल्द खत्म हो जाएगी।

ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल (Dates control blood sugar level)

खजूर का सेवन कर हम अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि, खजूर में पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है।

आंखों के लिए (Benefits of Dates for Eye)

खजूर का रोजाना सेवन करना आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। खजूर में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे में हमें खजूर का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए।

मजबूत हड्डियां (Dates for Strong Bones)

जिनकी हड्डियां कमजोर हैं उन्हें खजूर (Khajur For strong bones) का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। खजूर में फास्फोरस, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होता है, ये सारे तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं।

दिल के लिए फायदेमंद (Dates for Heart)

खजूर को रोजाना खाने से हृदय स्वस्थ रहता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता हैं।

