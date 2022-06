बर्फ के पानी में चेहरा रखने के फायदे - Barf ke Pani me chehra rakhne ke fayde

इस वक्त बेहद ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। तापमान इतना हाई है कि बाहर निकलते ही चेहरा(face) जलने लगता है। चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप का असर हमारी त्वचा(skin) पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे में इसका केयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो हम त्वचा को सही रखने के लिए कई सारे चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन, इस चिलचिलाती गर्मी में बर्फ(ice) का पानी सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। इससे आपका चेहरा ग्लो करता रहेगा। इसके अलावा बर्फ के पानी से चेहरा धोने से कई सारे और लाभ मिलते हैं।

बर्फ के पानी में चेहरा रखने के फायदे

चेहरे की सूजन होगी कम (Face swelling is reduced)

कई लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके चेहरे(face) पर सूजन रहती है। ऐसे लोगों को बर्फ के पानी(ice water) से मुंह धोना चाहिए। इससे सूजन कम करने में मदद मिलती है। बर्फ का ठंडा पानी (ice water) त्वचा (skin) के नीचे रक्त के प्रभाव को कम करने में मदद करता है।

सनबर्न दूर करने के लिए (to remove sunburn)

गर्मी में सबसे ज्यादा समस्या सनबर्न(sunburn) की रहती है। ऐसे में नियमित रूप से सुबह उठकर बर्फ के पानी(ice water) से मुंह धोने से इससे काफी आराम मिलता है। कुछ ही दिनों में सनबर्न (sunburn) ठीक होने लगता है। भीषण गर्मी के चलते स्किन डैमेज हो जाती है इसके लिए भी बर्फ का पानी काफी राहत पहुंचाता है।

झुर्रियां होंगी दूर (wrinkles will go away)

कई लोगों को उम्र से पहले ही चेहरे पर झुर्रियों(wrinkles) की समस्या हो जाती हैं। इसके सबसे बड़ा कारण काम का टेंशन व खराब लाइफस्टाइल(lifestyle) होता है। ऐसे में बर्फ के पानी से मुंह धोना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में झुर्रियां खत्म होने लगेंगी।

मुहांसे की समस्या होगी खत्म (acne problem will end)

नियमित रूप से बर्फ के पानी से चेहरा(face) साफ करते हैं तो फिर मुहांसों (pimple) की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही चेहरे पर हो रही जलन भी कम होगी और साथ में फुंसी, ऑयली स्किन की समस्या भी खत्म होगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

