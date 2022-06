कृष्ण तुलसी के फायदे - Krishna Tulsi ke fayde

Benefits of Krishna Tulsi in hindi: आयुर्वेद तुलसी को एक जड़ी-बूटी वाला औषधीय पौधा मानता है। प्राचीन काल से ही तुलसी के जरिए कई सारी समस्याओं को दूर करने में इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में भी तुलसी के पौधे का काफी धार्मिक महत्व है। इसकी पूजा की जाती है और साथ ही भारत में तुलसी विवाह भी संपन्न कराया जाता है। सेहत के लिहाज से तुलसी में कई सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमें कई सारी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तुलसी कई तरह की होती है- आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं हरे पत्ते वाली वो राम तुलसी होती है और दूसरी कृष्ण तुलसी (श्यामा तुलसी) है।

सेहत के लिहाज से कृष्ण तुलसी काफी फायदेमंद मानी गई है। कृष्ण तुलसी मसालेदार और कड़वी, मुलायम, चिकनी, पचने में हल्की, शोषक और वात-पित्त में लाभदायक होती है। ये कफ, वायरल इन्फेक्शन, पित्ताशय की थैली, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हृदय, एनीमिया और कुष्ठ जैसे कई अन्य रोगों में लाभकारी है।

कृष्ण तुलसी के फायदे

कृष्ण तुलसी एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ट्यूबरक्लोसिस होती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ ही गैस की समस्या को खत्म करती है, ट्यूमर नाशक, शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के साथ ही तनाव व सिरदर्द की समस्या को दूर करने में काफी मदद करती है।

बुखार में कृष्ण तुलसी के फायदे (Benefits of Krishna Tulsi in fever)

कई बार बुखार कई दिनों तक उतरने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में कृष्ण तुलसी आपके काम आ सकती है। बुखार को ठीक करने के लिए कृष्ण तुलसी का काढ़ा पीना लाभकारी होगा। इसके लिए 8-10 पत्तों को एक टोप में एक गिलास पानी डालकर उबाल लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला लें। पानी आधा हो जाने के बाद इसे छान कर पी जाए।

कृष्ण तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाये (krishna tulsi boost immunity)

कृष्ण तुलसी के जरिए आप अपने स्टैमिना को मजबूत कर सकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखने के साथ ही ठंड के मौसम में होने वाले इंफेक्शन से भी बचाती है।

आंखों के लिए कृष्ण तुलसी के फायदे (Benefits of Krishna Tulsi for eyes)

आंखों से जुड़ी समस्याएं किसी को भी हो सकती है। कहीं से आने पर प्रदूषण के चलते आंखों से पानी आना या फिर जलन होना। इसके साथ ही कई लोग चश्मा लगाते हैं। ऐसे में कृष्ण तुलसी आपके काफी का आ सकती है। क्योंकि, नियमित रूप से अगर आप कृष्ण तुलसी के पत्तों का रस पानी में डालकर आंख धोते हैं तो इससे आपकी रौशनी बढ़ती है।

ल्यूकोरिया से राहत दिलाए कृष्ण तुलसी (Krishna Tulsi to get relief from leucorrhoea)

कृष्ण तुलसी महिलाओं के लिए बेहद ही फायदेमंद है। दरअसल, कई महिलाओं को ल्यूकोरिया की परेशानी होती है जिसमें आपको कृष्ण तुलसी का सेवन करना लाभकारी होगा। पीरियड में ब्लड ज्यादा आने पर भी कृष्ण तुलसी को पीसकर पानी में मिलाकर पीने से लाभ मिलता है।

मानसिक तनाव से राहत दिलाए कृष्ण तुलसी (Krishna Tulsi gives relief from mental stress)

आजकल लोग छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके साथ ही ऑफिस का भी टेंशन खूब रहता है और इन सब का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है जिसके चलते तनाव की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में कृष्ण तुलसी का सेवन कर आप टेंशन और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far