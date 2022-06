आम के फल के फायदे- Aam Ke Fal Ke Fayde

गर्मी में आम(mango) का सेवन खूब किया जाता है। गर्मी शुरू होते ही आम भी मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है। इसे फलों का राजा कहा जाता है। आम अपने मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के विटामिन(vitamin) पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन- विटामिन-ए(vitamin A), विटामिन- सी(Vitamin c) और विटामिन-डी(Vitamin D) भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही आम में फाइबर (fibre) और मिनरल्स(minerals) भी खूब होता है।

आम के फल के 5 फायदे

खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है आम (Mango for bad cholesterol)

बैड कोलेस्ट्रॉल(cholesterol) के चलते दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक(Heart attack) का भी यही कारण बनता है। इसलिए इसे कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई नियमित रूप से आम का सेवन करता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल(cholesterol) का स्तर नियंत्रण में रहता है। इसमें उच्च मात्रा में विटामिन-सी(Vitamin C), पेक्टिन और फाइबर (fibre) पाए जाते हैं जो, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं।

कैंसर से बचाव करे आम (mango to prevent cancer)

आम का सेवन करते वक्त शायद ही आपने सोचा होगा कि ये कैंसर(cancer) से बचाव करने में भी मदद करता है। दरअसल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट कोलोन कैंसर, ल्यूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव करने में लाभकारी होता है। इसमें क्यूरेटिन, एस्ट्रागालिन और फिसेटिन जैसे ऐसे कई तत्व होते हैं जो कैंसर से बचाव करने में मदद करते हैं।

आंखें के लिए फायदेमंद है आम (Mango is beneficial for eyes)

आम के सेवन से हमारी आंखों(Eyes) को भी खूब फायदा होता है। आम में उच्च मात्रा में विटामिन-ए(Vitamin A) मौजूद होता है हो हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। इससे हमारे आंखों की रौशनी बढ़ती है और साथ ही कई सारी समस्याएं दूर होती हैं।

आम से ठीक रहता है पाचन क्रिया (Digestion is better than mango)

आम के सेवन से हमारे पेट का पाचन क्रिया सही बना रहता है। इसमें कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं जिसके चलते भोजन जल्दी पच जाता है। इसके साथ ही इसमें साइट्रिक एसिड(citric acid), टार्टरिक एसिड(tartaric acid) शरीर के अंदर क्षारीय तत्वों को संतुलित बनाने का काम करते हैं।

आम के सेवन से मोटापा होता है कम (Benefits of mango for Weight loss)

आम के सेवन से मोटापा(obesity) भी कम होता है। इसकी गुठली में मौजूद रेशे शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से भूख कम लगती है और इससे हम अवोर ईटिंग यानी कुछ भी खाने से बच जाते हैं। जिसका असर हमारे पेट पर पड़ता है और चर्बी कम होने लगती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far