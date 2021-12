नीम करेला जामुन जूस के फायदे - Neem karela Jamun Juice ke fayde

नीम का पेड़ आयुर्वेदिक औषधि का खजाना माना जाता है, लंबे समय से इसकी पत्तियां, टहनी, फल और बीज का इस्तेमाल कई समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। इसके साथ ही नीम का सेवन जूस के रूप में भी किया जाता है। आज हम सिर्फ नीम ही नहीं बल्कि करेला और जामुन जूस के फायदे के बारे में भी बात करेंगे। जिस तरह से नीम के अनेकों फायदे हैं उसी तरह से करेला और जामुन के भी अनेक फायदे हैं।

नीम के जूस के फायदे – Benefits of Neem Juice in Hindi

नीम के जूस के उपयोग से शरीर को अनेक लाभ हो सकते हैं। वहीं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नीम का जूस किसी भी शारीरिक समस्या का इलाज नहीं है। ये केवल समस्या से बचाव और कुछ हद तक राहत दिलाने में मदद कर सकता है। नीचे हम नीम का रस पीने के फायदे के बारे में विस्तार से बता रहे हैं :

एंटी फंगल गुण (anti fungal properties neem juice)

नीम का रस पीने से शरीर फंगल संक्रमणों के खतरे से बचा रहता है। एक स्टडी के मुताबिक, नीम के अर्क में एंटी-फंगल प्रभाव पाया जाता है, जो एस्परगिलस (Aspergillus) और राइजोपस (Rhizopus) जैसे फंगस के विकास को रोक सकता है।

ल्यूकोरिया (Leucorrhoea)

नीम का जूस ल्यूकोरिया (Leucorrhoea) की समस्या में भी लाभकारी होता है। दरअसल, पीरियड्स के दौरान या फिर मां बनने के बाद महिलाओं में ल्यूकोरिया की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में नीम का जूस मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा नीम के जूस का सेहत से जुड़ी अन्य समस्याओं में सेवन किया जाता है। जैसे- वजन घटाने के लिए, त्वचा के लिए, रूसी के लिए, बुखार से राहत, सर्दी और खांसी से राहत के अलावा भी कई और समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है।

करेला जूस के फायदे (Benefits Of Bitter Gourd Juice in Hindi)

करेला खाना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, यह शरीर में शुगर लेवल (Sugar level) को कंट्रोल में रखने के साथ वजन को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है।

डायबिटीज में फायदा (Benefits Of karela juice for diabetes)

डायबिटीज मरीजों को हमेशा करेले की सब्जी खाने और इसके जूस को पीने की सलाह दी जाती है। करेले का जूस बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। इसे खाली पेट पीने से काफी लाभ मिलता है।

लिवर (Benefits Of karela juice for Liver)

आंतों को अगर साफ करना है तो करेले का जूस पीना शुरू कर दें। इसमें मोमोर्डिका चाररेंटिया नामक एक तत्व पाया जाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही गॉल ब्लैडर के काम को भी बढ़ावा देता है।

इम्यूनिटी (Benefits Of karela juice for immunity booster)

करेले में विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होता है जो कि शरीर को कई तरह के वायरल इंफेक्शन से बचाता है। यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है।

मोटापा (Benefits Of karela juice for lose Weight)

मोटापा कम करना है तो करेला का जूस पीना शुरू कर दें, इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है जिससे कैलोरी कंट्रोल में रहती है और वजन नहीं बढ़ता है। इसके साथ ही करेले का जूस पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है। इसके अलावा भी इसके कई अन्य फायदे हैं।

जामुन जूस के फायदे Benefits Of Jamun Juice in Hindi

लीवर की बीमारी में जामुन फायदेमंद (Jamun Benefits in Liver Disease in Hindi)

जामुन का सेवन करने से लीवर के सूजन में काफी आराम मिलता है। इसके लिए जामुन की गुठली के रस का सेवन करें।

त्वचा और आंखों के लिए जामुन के फायदे (Jamun Beneficial for Eyes and Skin in Hindi)

जामुन त्वचा के रोगों को दूर करने में काफी लाभकारी है।

आंखों की बीमारी (Benefit of Jamun to Treat Eyes Diseases in Hindi)

आंखों से संबंधित समस्याओं में जामुन का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जामुन का रस कई और मामले में भी लाभकारी है। मोतियाबिंद रोग, कान के रोग में, दस्त में, पेचिश में, आदि कई और समस्या से छुटकारा पाने के लिए जामुन के रस का सेवन किया जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

