जायफल के फायदे- jayfal ke fayde

इंसान को कई तरह की छोटी-मोटी बीमारियां होती रहती है, जिन्हें घरेलू नुस्खों की मदद से दूर किया जा सकता है। साधारण बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम सभी की रसोई में तमाम मसाले मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हमें तुरंत राहत मिल सकती है। जायफल (Benefits Of jayfal in Hindi) भी इन्ही में से एक है जो कई मामलों में शरीर के लिए फायदेमंद है। इसे अंग्रेजी में Nutmeg कहते हैं और इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। प्राचीन समय से ही जायफल का प्रयोग पेट और आंत संबधी समस्याओं को दूर करने में होता आ रहा है। आइए जानते हैं जायफल के क्या-क्या फायदे हैं।

जायफल के फायदे Benefits of Nutmeg in Hindi

जायफल कई पोषक तत्वों और गुणों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं।

गठिया दर्द में आराम (Nutmeg in Arthritis pain relief)

अगर किसी को गठिया का दर्द है तो उसके लिए जायफल काफी लाभकारी हो सकता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो मांसपेशियों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही गठिया में भी ये बेहद कारगर होता है।

मुंह से बदबू ( Jayfal se door hoga muh ki badbu)

मुंह की बदबू से परेशान हैं तो जायफल का सेवन करें, इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण सांस की बदबू को खत्म करने में सहायक होते हैं। साथ ही ये ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में भी सहायक है। रात को सोते समय गुनगुने दूध में जायफल का पाउडर मिलाकर पीने से मुंह की बदबू की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा।

अच्छी नींद (Nutmeg for good sleep)

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, और ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अनिद्रा की परेशानी में कई और बीमारियां पनपने लगती हैं। ऐसे में जायफल इन समस्याओं को दूर करने में काफी लाभकारी है। जायफल और दूध का एक साथ सेवन करने से रात में नींद अच्छी आती है। गुनगुने दूध में जायफल का पाउडर और मिश्री मिलाकर रात में सोने से पहले पी लें। नींद तो अच्छी आएगी ही और अगर नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो पुरुष शक्ति में भी वृद्धि होती है।

थकान और स्ट्रेस में लाभ (Nutmeg help to release in stress and Fatigue)

आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम दिनभर काम करने के बाद घर लौटते हैं तो थकान बहुत लगती है। इसके साथ ही काम के प्रेशर की वजह से स्ट्रेस भी काफी रहता है। ऐसे में जायफल का तेल काफी फायदेमंद हो सकता है।

