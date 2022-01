अजवाइन और दूध के फायदे- Ajwain aur Doodh ke Fayde

अजवाइन और दूध शरीर की कई बीमारियों को दूर करने में काफी फायदेमंद होते हैं। दूध और अजवाइन का इस्तेमाल सदियों से होते आ रहा है। जहां दूध कैल्शियम से भरपूर होता है तो वहीं, अजवाइन (Ajwain ke fayde) को एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है जो पेट से संबंधित कई बीमारियों में बेहद कारगर साबित होता है।

अजवाइन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर, नमी, खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, कोबाल्ट, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम, थाइमिन और राइबोफ्लेविन होते हैं।

अजवाइन और दूध के फायदे Ajwain and Milk Benefits in Hindi

यौन स्वास्थ्य (Ajwain and Milk for sexual health)

सोने से पहले अजवाइन को एक चम्मच शहद में मिलाकर दूध के साथ पीना चाहिए। यह पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

दूध के साथ अजवाइन खाने से मन शांत रहता है और सेक्श एक्शन के पहले मूड बन जाता है।

अजवाइन को दूध में मिलाकर सेवन करने से स्पर्म में इजाफा होता है।

अजवाइन और दूध का सेवन करना प्रीमैच्युर इजाक्युलेशन के समस्या से राहत दिलाकर क्लाइमेक्स तक पहुंचने में मदद करती है।

सर्दी और खांसी (Ajwain and Milk in cold and cough)

सर्दी और खांसी की समस्या में अजवाइन को दूध में मिला लें और हो सके तो इसमें हल्दी भी मिला लें और दो गिलास 2 से 3 दिनों तक सेवन करें। इससे सर्दी-खांसी से छुटकारा मिलने में काफी मदद मिलता है।

सांस की समस्या (Use Ajwain and Milk in respiratory problems)

अजवाइन श्वसन पथ, फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। जिन्हें धूल से एलर्जी है या फिर अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए अजवाइन का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही इसमें दूध मिला देने से इसका लाभ और भी बढ़ जाता है।

