सेहत के लिए पानी बहुत जरूरी होता है लेकिन किस तरह का पानी? क्या कभी आपने काले पानी के बारे में सुना है। दरअसल, बता दें काले पानी Black Water को एल्केलाइन वाटर कहते हैं, जो सेहत के बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो चलिए जानते हैं एल्केलाइन वाटर के फायदे।

अल्‍कलाइन वाटर के फायदे : Benefits Of Alkaline Water In Hindi

डायबिटीज कंट्रोल में रहती है - आपको बता दें, एल्केलाइन वाटर एंटीडायबिटिक गुणों से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर Blood Pressure को कंट्रोल करता है। शरीर में मौजूद हानिकारक कणों का खात्मा भी करता है, जिससे डायबिटीज Sugar कंट्रोल रहती है।

हड्डियां मजबूत होती है - एल्केलाइन वाटर पीने से यह हड्डियों Borne के क्षरण करने वाले तत्वों को कम करता है, जिससे वो जल्दी कमजोर नहीं होती। साथ ही इससे मांसपेशियों में भी मजबूती आती है।

बीपी कंट्रोल रहता है - एल्केलाइन वाटर पीने से सिस्टोलिक ब्लड विस्कोसिटी कम होता है, जिससे हाई बीपी की समस्या नहीं होती। इसके साथ ही यह कैंसर Cancer, ओवेरियन सिस्ट और ट्यूमर के विकास को रोकने में भी मददगार है।

वजन घटाए में मदद मिलती है - जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए एल्केलाइन वाटर बहुत लाभकारी होता है। इसमें एंटीओबेसिटी तत्व होते हैं, जो फैट बर्न करने में मदद करते हैं।

प्रेगनेंसी में फायदेमंद - अगर प्रेगनेंसी के समय में आप एल्केलाइन वाटर पीते हैं तो इससे कब्ज और एनिमिया की समस्या नहीं होती। इसके साथ ही इससे शरीर में विटामिन्स की कमी भी पूरी होती है। ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन कर सकती हैं।

घर में अल्कलाइन वॉटर बनाने की रेसिपी : Recipe Of Alkaline Water In Hindi

सामग्री -

1 . 1 गैलन (3.8 लीटर) फ़िल्टर्ड पानी

2 . 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा

बनाने का तरीका : How To Prepare Alkaline Water In Hindi

1 . सबसे पहले फ़िल्टर्ड पानी को एक साफ कंटेनर में डालें।

2 . फिर पानी में 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं।

3 . बेकिंग सोडा को पानी में मिलाने के लिए पानी को अच्छी तरह से हिलाएं।

4 . बेकिंग सोडा को पानी के पीएच स्तर को बढ़ाने के लिए मिश्रण को कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दें।

5 . अब आपका अल्कलाइन वॉटर तैयार है।

6 . इसके बाद आप अल्कलाइन वॉटर का सेवन कर सकते हैं।

7 . आप चाहें, तो इस पानी का उपयोग बाद में भी कर सकते हैं।

8 . इस तैयार पानी को एक बोतल में भरकर स्टोर कर सकते हैं।

9 . इस पानी को आप एक से दो दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।