गर्मियों के मौसम में त्वचा के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं, ऐसे मौसम में चेहरे की देख-भाल करना मुश्किल हो सकता है। चेहरे की देख-भाल के लिए बाजार में कई उत्पाद मिलते हैं, कई लोग एसेंशियल ऑयल्स, फेस-पैक, स्क्रब, क्रीम, लोशन आदि का सहारा लेते हैं। लेकिन यह उत्पाद महंगे हो सकते हैं और इनके साइड-इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसे में हम त्वचा के लिए चेहरे पर बर्फ लगाने (Ice Therapy) का सुझाव देते हैं। चेहरे पर बर्फ लगाने से दाग-धब्बे, झाइयां, झुर्रियां ठीक हो जाती हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) को बढ़ावा देता है जिससे चेहरा नैचुरली गुलाबी दिखने लगता है। चेहरे पर बर्फ लगाने के फायदों को जानने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।

चेहरे पर बर्फ लगाने के फायदे - Chehre Par Barf Lagane Ke Fayde In Hindi

चेहरे पर बर्फ लगाने का तरीका : How To Apply Ice On Face In Hindi

आइस थेरेपी (Ice Therapy) के लिए आप सुबह उठने पर 1 से 2 बर्फ के टुकड़े (Ice cubes) लें और चेहरे पर सर्कुलर मोशन (circular motion) में हलकी मसाज करें। यह प्रक्रिया आप 2-3 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपको नीचे दिए गए लाभ मिलेंगे।

चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाये (Increases blood circulation)

चेहरे पर बर्फ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दौरा बढ़ जाता है और चेहरे की रेजुवेनशन (rejuvenation) हो पति है। त्वचा से जुडी अन्य समस्याओं में बदलाव आने लगते हैं। साथ ही त्वचा नैचुरली गुलाबी नजर आती है।

मुहासो के लिए (Treats pimple)

चेहरे पर बर्फ लगाने से मुंहासो से छुटकारा मिलता है। इसके लिए धुले हुए चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए लगाए और प्रतिदिन यह करने से मुहासों से छुटकारा मिल सकता है।

ग्लोइंग त्वचा के लिए (For Glowing Skin)

सुबह उठने पर कभी-कभी चेहरा पफ्फी (puffy) और बेजान (dull) लग सकता है ऐसे में चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा लगाने से फायदे मिलेंगे। यह आइस थेरेपी चेहरे को एक कुदरती ग्लो देगी और ऐसा करने से चेहरे की थकावट भी कम हो जाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar