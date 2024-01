नींबू (lemon) का सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे कई बीमारियों के रामबाण इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नींबू एक ऐसी चीज है जो स्किन से लेकर सर्दी-जुकाम (cold-cough) और कई समस्याओं को दूर कर सकती है। नींबू के एंटीबैक्टीरियल गुण कई इंफेक्शन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये गैस, बदहजमी और मतली आदि की समस्याओं में भी लाभकारी है। जानते हैं पैरों पर नींबू रगड़ने के फायदे (rubbing lemon on legs in hindi)।

पैरों पर नींबू रगड़ने के फायदे : benefits of applying lemon on your foot in hindi

नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता (lemon For Fungal Infection In Nails) बारिश के मौसम में नमी और गीलेपन के कारण पैरों में अक्सर फंगल इंफेक्शन (fungal infection) की समस्या हो जाती है। खासकर की नाखूनों (nails) में तो ये बेहद आम समस्या है। जी हां, बारिश (rain) के दिनों में अक्सर लोग नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन से परेशान ही रहते हैं और ये परेशानी लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में नींबू आपके काम आ सकती है।

पैरों का कालापन कम होता है (lemon For Tan Removal On Legs) - पैरों को कालापन दूर करने के लिए नींबू काफी मददगार हो सकता है। पिग्मेंटेशन और टैनिंग के कारण काले हुए पैरों की सफाई के लिए नींबू का उपयोग कारगर घरेलू नुस्खा है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी (vitamin c) डेड सेल्स का सफाया करता है।

फटी एड़ियों को साफ करता है (lemon For Cracked Heels) - नींबू के इस्तेमाल से फटी एड़ियों से निजात पाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आपको नींबू को काट कर इस पर बेकिंग सोडा लगाना है और इसे अपनी एड़ियों पर रगड़ना है। ये आपकी फड़ी एड़ियों से डेड का सफाया करेगा, जिससे एड़ियां साफ हो जाएंगी। फिर लगातार कुछ दिनों तक ये करते रहने से फटी एड़ियों से निजात पाने में मदद मिलेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।