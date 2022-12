क्या आपने कभी सोचा है कि एक केले (Banana) में क्या अच्छाई है? विटामिन B6 से भरपूर होने के अलावा, केला विटामिन C, आहार फाइबर और मैंगनीज का एक अच्छा स्रोत है। केले को त्वचा, बालों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इस लेख के माध्यम से हम त्वचा, बाल और स्वास्थ्य के लिए केले के लाभ (Banana benefits for skin, hair and health) बताने जा रहे हैं।

त्वचा, बाल और स्वास्थ्य के लिए केले के लाभ - Benefits Of Banana For Skin, Hair and Health In Hindi

त्वचा के लिए केले के लाभ - Benefits Of Banana For Skin

ड्राई स्किन के लिए (dry skin) - केले आपकी स्किन के लिए बेहतरीन नेचुरल मॉइश्चराइजर हैं। केले में मौजूद विटामिन A खोई हुई नमी को बहाल करता है और क्षतिग्रस्त, सुस्त और शुष्क त्वचा की मरम्मत करता है। रूखी और बेजान त्वचा को तुरंत मॉइस्चराइज़ करने के लिए एक पके केले को मैश करके अपने चेहरे पर लगाएं। आंखों के साथ संपर्क से बचें। इसे 20-25 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से इसे धो लें। इससे आपको तुरंत कोमल और कोमल त्वचा मिलेगी।

ग्लोइंग स्किन के लिए (glowing skin) - केले में अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है जो त्वचा की प्राकृतिक और युवा चमक को बनाए रखने में मदद करता है। आधा पका हुआ केला मैश करें और इसमें 1 बड़ा चम्मच चंदन का पेस्ट और ½ चम्मच शहद मिलाएं। इसे 20-25 मिनट तक लगा रहने दें और गुनगुने पानी से धो लें। यह फेस मास्क तैलीय त्वचा के लिए फायदेमंद है क्योंकि चंदन त्वचा से अतिरिक्त सीबम (sebum) और तेल (oily) को साफ करने में मदद करता है जबकि केला इसे मॉइस्चराइज रखता है।

बुढ़ापा रोधी लाभ प्राप्त करें (Anti-Aging Benefits) - केले में मौजूद पोषक तत्व झुर्रियों से लड़ने और त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन A और E से भरपूर एंटी-एजिंग फेशियल मास्क के लिए एक एवोकाडो और एक केले को एक साथ मैश कर लें। इसे 20 मिनट के लिए अपनी त्वचा पर छोड़ दें और धो लें। आपकी त्वचा कोमल और जवां हो जाएगी। एवोकैडो में विटामिन E केले में पोषक तत्वों के साथ मिलकर मुक्त कणों से लड़ता है और क्षति की मरम्मत करता है। इसके लिए आप 1/4 केले को अच्छी तरह मैश कर सकते हैं और इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिला सकते हैं।

बालों के लिए केले के लाभ - Benefits Of Banana For Hair

मुलायम बाल पाने के लिए (Soft Hair) - पके केले को एवोकाडो के साथ मिलाएं और मिश्रण में नारियल का दूध मिलाएं। इसे अपने बालों में लगाएं और 15 से 20 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यह पैक क्षतिग्रस्त बालों को कंडीशन करता है और बालों को मुलायम बनाता है। एवोकाडो की जगह आप कोको मिलाकर भी यही पैक बना सकते हैं। कोको की उपस्थिति बालों के प्राकृतिक रंग को बाहर लाने में मदद करती है।

चमकदार बालों के लिए (Shiny Hair) - एक केला छीलें और उसमें 1/4 कप जैतून का तेल और एक अंडे का सफेद भाग मिलाएं। एक ब्लेंडर में सभी सामग्री डालें और कुछ मिनट के लिए प्यूरी बना लें। मिश्रण को अपने बालों में लगाएं और 15 मिनट तक रहने दें। फिर आप अपने बालों को अपने पसंदीदा शैम्पू और कंडीशनर से धो सकते हैं।

मजबूत बालों के लिए (Strong Hair) - एक पके केले के गूदे को दही के साथ मिला लें। चिकने पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें।

स्वास्थ्य के लिए केले के लाभ - Benefits Of Banana For Overall Health

विटामिन B6 का सबसे अच्छा फल स्रोत (Best fruit sources of vitamin B6)

केले से विटामिन B6 आपके शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है और एक मध्यम आकार का केला आपके दैनिक विटामिन B6 की आवश्यकता का लगभग एक चौथाई प्रदान कर सकता है।

विटामिन C के सम्मानित स्रोत (Good sources of vitamin C)

आप केले को विटामिन सी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन एक मध्यम आकार का केला आपके दैनिक विटामिन C की जरूरत का लगभग 10% प्रदान करेगा।

केले में मौजूद मैंगनीज आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है (Manganese in bananas is good for your skin)

एक मध्यम आकार का केला आपकी दैनिक मैंगनीज की आवश्यकता का लगभग 13% प्रदान करता है। मैंगनीज आपके शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करता है और आपकी त्वचा और अन्य कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है।

केले में मौजूद पोटैशियम आपके दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है (Helps your body maintain a healthy heart and blood pressure)

पोटेशियम आपके शरीर को स्वस्थ हृदय और रक्तचाप बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, केले में सोडियम की मात्रा कम होती है। कम सोडियम और उच्च पोटेशियम का संयोजन उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है।

केले आपको ऊर्जा देते हैं (Gives you energy)

केले में तीन प्राकृतिक शर्करा (sugar) - सुक्रोज (sucrose), फ्रुक्टोज (fructose) और ग्लूकोज (glucose) होते हैं - जो आपको वसा और कोलेस्ट्रॉल मुक्त ऊर्जा का स्रोत प्रदान करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

