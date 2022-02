प्रेग्नेंसी में नारियल पानी पीने के फायदे- pregnancy mein nariyal pani pine ke fayde

नारियल पानी (Benefits of Coconut water) को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी पाया जाता है। नारियल पानी को गर्भावस्था (Coconut water during pregnancy) के दौरान सुरक्षित माना जाता है। नारियल पानी में कैलोरी काफी कम होती है। इसके पीने से शरीर को ताजगी और शीतलता मिलती है साथ ही ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। गर्भावस्था के शुरुआती समय में इसके सेवन से महिलाओं को जी-मिचलाने और मॉर्निंग सिकनेस की समस्या से राहत मिल सकती है।

प्रेग्नेंसी में होने वाली समस्याओं को दूर करे (Coconut water keeps away problems in pregnancy)

गर्भावस्था के समय शरीर में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड जाना जरूरी होता है। क्योंकि, कई महिलाओं को उल्टी काफी होती है। ऐसे में गर्मी के दिनों में लिक्विड कम लेने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसके लिए नारियल पानी हर दिन पीना चाहिए। मैंगनीज, कैल्शियम, फाइबर, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी आदि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है और ये सारे गुण नारियल पानी में मौजूद होते हैं।

प्रेग्नेंसी में कब्ज (Coconut water to prevent constipation during pregnancy)

प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को कब्ज की समस्या होती है। नारियल पानी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। हर दिन इसके सेवन से कब्ज से राहत पाया जा सकता है। इसके अलावा पेट संबंधित अन्य समस्याओं से भी राहत मिलती है।

गर्भावस्था में सीने में जलन (Coconut water to reduce heartburn in pregnancy)

गर्भावस्था के दौरान सीने में जलन की भी समस्या रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए नारियल पानी का सेवन करना फायदेमंद रहेगा। सीने में जलन के साथ ही गैस की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल, शरीर में हार्मोनल बदलाव और पेट में पल रहे बच्चे के भार की वजह से जलन, गैस की समस्या हो सकती है। नारियल पानी में राइबोफ्लेविन और विटामिन सी होता है, जो पेट में बनने वाले एसिड लेवल को कम करने में मदद करता है।

भ्रूण का विकास (coconut water improves fetal development)

नारियल पानी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो मां के साथ-साथ शिशु के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही नारियल पानी पीने से भ्रूण का विकास अच्छी तरह होता है।

इम्यूनिटी (Drink coconut water for immunity)

गर्भावस्था के दौरान नारियल पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसके साथ ही किडनी के कार्य में सुधार आता है और यूरिन इन्फेक्शन से बचाव होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj