नारियल पानी (coconut water) का सेवन शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है, फिर चाहे बड़े, बच्चे, रोगी और यहां तक कि गर्भवती महिलाओं तक को इसका सेवन करना चाहिए। ये ऐसा ड्रिंक है जिसमें एक साथ कई पोषक तत्व हैं। इसमें विटामिन ए, इलेक्ट्रोलाइट, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। लोग अक्सर नारियल पानी को सुबह खाली पेट, शाम के समय या फिर दिन में भी पी लेते हैं। लेकिन आपको यह जान कर हैरानी हो सकती है कि नारियल पानी को रात में पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जानते हैं रात में नारियल पानी पीने के फायदे। (benefits of drinking-coconut water at night in hindi)

रात में नारियल पानी पीने के 3 फायदे : benefits of drinking coconut water at night in hindi

पेट साफ होता है (Coconut Water For Constipation) - नारियल पानी के सेवन से शरीर में कब्ज की समस्या दूर रहती है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या रहती है और सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो उन्हें रात को सोने से पहले नारियल पानी पीना चाहिए।

सुबह उठते ही नहीं होगी कमजोरी (Coconut Water For Morning Weakness) - कई लोगों को सुबह उठते ही अक्सर कमजोरी महसूस होती है। ये शरीर में खून की कमी जैसे कि एनीमिया के कारण हो सकता है। ऐसे में नारियल पानी का सेवन शरीर में आयरन खून की कमी को दूर करता है। वहीं इसके सेवन से मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन बी शरीर में एनर्जी बनाए रखता है, जिससे सो कर उठने के बाद व्यक्ति को कमजोरी नहीं महसूस होती।

त्वचा में दिखेगी निखार (Coconut Water For Glowing Skin) - नारियल पानी एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके सेवन से त्वचा पर झुर्रियां नहीं आती साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) में सुधार करके और शरीर को डिटॉक्स करके त्वचा में नेचुरल ग्लो लाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।