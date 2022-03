भारत में चाय खूब पसंद की जाती है। अक्सर जब भी कोई घर में आता है या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले चाय की जरूरत महसूस होती है। चाय कई तरह की होती है अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय, काली चाय, लेमन ग्रास वाली चाय। इसके अलावा भी कई और तरह की चाय को लोग पसंद करते हैं। लेकिन, हम ज्यादातर अदरक वाली चाय पीना पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे अदरक के साथ लेमन ग्रास चाय पीने से क्या फायदे होते हैं। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इन्फ्लेमेटरी व एंटी-फंगल कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचने के लिए जाने जाते है।

अदरक के साथ लेमनग्रास चाय पीने के फायदे- Adrak ke santh lemongrass chay pine ke fayde in hindi

पाचन शक्ति (lemongrass tea with ginger for digestion)

अदरक की चाय में लेमन ग्रास मिलाकर पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त होता है इसके साथ ही पाचन क्रिया मजबूत भी होती है। साथ ही पेट दर्द गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अदरक की चाय में लेमनग्रास मिला देने से पेट के अल्सर और इससे जुड़ी कई अन्य समस्याएं खत्म होती है। कब्ज, अपच, गैस के साथ ही एसिडिटी से भी राहत मिलती है।

वेट लॉस (Drink ginger and lemongrass tea for weight loss)

वजन कम करने में अदरक को लाभकारी है ही लेकिन, साथ ही लेमन ग्रास भी वेट लॉस में काफी कारगर है। अदरक में कॉर्टिसॉल होने के चलते पेट की चर्बी व शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी कम होती है। वहीं, लेमन ग्रास भी अनावश्यक चर्बी को घटाकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही यह शरीर को तेजी से डिटॉक्सिफाई करती है। ऐसे में वजन कम करने के लिए अदरक की चाय में लेमन ग्रास पीने से लाभ मिलेगा।

ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल (Ginger and lemongrass tea is beneficial for blood pressure and bad cholesterol)

अदरक की चाय से रक्त संचार बेहतर होता है। यह रक्तचाप को सामान्य करने में सहायक है। वहीं, लेमन ग्रास दिल के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लेमन ग्रास की पत्तियों में यह गुण होता है कि यह खून में मौजूद अवांछित वसा को कम करने में सहायक होती है। ऐसे में अदरक की चाय बनाते वक्त लेमनग्रास मिला देने से दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है।

किडनी (Ginger and lemongrass tea is beneficial for kidney)

अदरक की चाय में लेमन ग्रास मिलाकर या फिर केवल लेमन ग्रास की चाय बनाकर पीने से किडनी को लाभ मिलता है। क्योंकि, लेमन ग्रास में मूत्रवर्धक गुण पाए जाते हैं। लेमन ग्रास किडनी को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। इसके सेवन से किडनी में स्टोन जैसी समस्या नहीं होती है।

Edited by Ritu Raj