गेहूं का पानी पीने से होने वाले फायदे - Gehu Ka Pani Pine Se Hone Vale Fayde

गेहूं (Wheat) सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। गेहूं हमारे हर दिन काम आने वाला अनाज है। गेहूं में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ई, विटामिन बी, खनिज लवण, तांबा, कैल्शियम, आयोडाइड, मैग्नीशियम, जस्ता, पोटेशियम, मैंगनीज, सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्सेनिक पाए जाते हैं। गेहूं में ग्लूटेन (Gluten) की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो पाचन के लिए जरूरी होता है। गेहूं की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन पेट को ठंडक पहुंचाता है। इसी तरह गेहूं का पानी पीना हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदा पहुंचाता है। गेहूं वजन को कंट्रोल रखने में मदद करता है। क्योंकि गेहूं में फाइबर की मात्रा होती है जिससे खाना पचाने में आसानी होती है। आइए जानते हैं गेहूं के पानी पीने के फायदे-

गेहूं का पानी पीने के फायदे

पाचन में करे सुधार (Improve digestion) - गेहूं का पानी पीने से पाचन में सुधार होता है। यदि किसी को पाचन संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो गेहूं को रात में भिगोकर रखें और दूसरे दिन सुबह इसके पानी का सेवन करें । इससे पाचन संबंधी परेशानी में सुधार होता है।

गेहूं से मिले शरीर को ताकत (Wheat gives strength to the body) - गेहूं के पानी का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है। जिन लोगों को हमेशा कमजोरी महसूस होती है, उन्हें नियमित तौर पर गेहूं के पानी का सेवन करना चाहिए।

गेहूं के पानी के सेवन से मिले ठंडक (Coolness obtained by consuming wheat water) - जैसा कि हमने आपको बताया था कि गेहूं की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में गेहूं का पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मियों में गेहूं के पानी या फिर गेहूं की घांस का पानी पीने से शरीर को बहुत आराम मिलता है और शरीर में पानी की कमी दूर होती है।

वजन कम करे गेहूं का पानी (Lose weight wheat water) - जिस किसी को भी वजन बढ़ने की समस्या हो उन्हें गेहूं के पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। गेहूं में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो वजन को कम करने में मदद करता है। और क्योंकि गेंहू का पानी पाचक भी होता है, इसलिए वजन कम करने में आसानी होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Shilki Rathore