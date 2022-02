हिंदू धर्म में तुलसी की काफी मान्यताएं हैं। माना जाता है कि इसे घर में रखने से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आयुर्वेद में भी तुलसी का काफी महत्व बताया गया है। यह एक औषधीय पौधा है जो व्यक्ति को कई रोगों से बचाता है। रोजाना अगर खाली पेट पांच पत्ते तुलसी के खाने की आदत डाल लें तो इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही कई बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी।

खाली पेट तुलसी खाने के फायदे- Khali pet tulsai khane ke fayde in hindi

खाली पेट तुलसी खाने से दूर होगी सर्दी-खांसी (Basil (Tulsi) Leaves for Cold and cough)

अगर सर्दी खांसी से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों का सेवन करना शुरू कर दें। दरअसल, तुलसी के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। सुबह खाली पेट तुलसी का एक पत्ता खाएं, इससे कुछ ही दिनों में आपको सर्दी-खांसी से राहत मिल जाएगी।

पाचन से संबंधित समस्याओं के लिए (Tulsi may improve digestion)

पाचन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो तुलसी के पत्ते इसमें काफी लाभ पहुंचा सकते हैं। ये पाचन को सही रखने के साथ ही एसिडिटी और पेट में जलन की परेशानी को भी दूर रखते हैं। साथ ही बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करने में भी मददगार साबित होते हैं।

स्ट्रेस (Benefits of basil (tulsi) leaves in stress)

कई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि तनाव में तुलसी काफी लाभकारी है। तुलसी के पत्ते में मौजूद एडाप्टोजेन स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के साथ ही ब्लड फ्लो को सुधारता है। तुलसी के पत्तों से सिरदर्द में भी राहत मिलती है। इसके लिए रोज सुबह खाली पेट 2-3 तुलसी की पत्तियां खाएं।

सांस की बदबू (Basil leaves will get rid of bad breath)

कई लोगों को सांस की बदबू की समस्या होती है ऐसे में तुलसी की पत्तियां आपके इस समस्या को खत्म कर सकती है। इसके लिए रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करें। इससे मुंह के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और बदबू की समस्या दूर हो जाएगी।

इम्यूनिटी (Eat basil to increase immunity)

तुलसी के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों को चबाने से इम्यूनिटी मजबूत होगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

