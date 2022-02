नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके तने, पत्तियां और बीज औषधि का काम करते हैं। गांवों में अभी भी लोग इसकी टहनियों से दातून करते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल दवा बनाने में भी किया जाता है। इसके बीज का भी इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। नीम की पत्तियों का आयुर्वेद में चौंकाने वाले फायदे बताए गए हैं। रोजाना सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों को खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है साथ ही शारीरिक विकार भी दूर होते हैं। नीम का हर हिस्सा औषधीय उपचार में काम आता है। इस लिए नीम को चमत्कारी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। नीम रक्त को साफ करता है और शरीर से किसी भी जहरीले तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है। नीम में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। आज हम जानेंगे अगर हर सुबह नीम की पत्तियों को खाया जाए तो इसके क्या-क्या फायदे होंगे।

नीम की पत्ती खाने के फायदे- Neem ki patti khane ke fayde in Hindi

ब्लड शुगर कंट्रोल (Eating neem leaves keeps blood sugar under control)

खराब खानपान और जीवनशैली के चलते डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। डायबिटीज की समस्या बड़ी है लेकिन इसे भी नीम के जरिए कंट्रोल में किया जा सकता है। नीम के पत्तों को सुबह खाली पेट चबाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल में किया जा सकता है। साथ ही खून भी साफ होगा। विशेषज्ञों की मानें तो नीम के पत्तों में azadirachtolide नाम का तत्व होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में प्रभावी होता है।

संक्रमण दूर रहता है (Infection can be avoided through neem)

नीम के जरिए संक्रमण से बचा जा सकता है। इसका उपयोग पुराने समय से ही लोग एक एंटीबायोटिक के रूप में करते आ रहे हैं। सुबह नियमित रूप से नीम की पत्तियां चबाने से मूत्रमार्ग और आंखों के संक्रमण से बचने में काफी मदद मिलता है। इसके साथ ही नीम ब्लड प्यूरीफायर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट खूबियां इसे एक्जिमा, सोरायसिस जैसे अनेक त्वचा विकारों में फायदेमंद बनाती है।

पेट के लिए लाभदायक है नीम (Neem is beneficial for stomach)

नीम में मौजूद पित्तनाशक गुण एसिडिटी में बेहद उपयोगी होते हैं। सुबह खाली पेट पानी में नीम की पत्तियां उबालकर पीने से कब्ज, पेट दर्द, आंतों में मौजूद कीड़ो को बाहर निकालने में मदद मिलती है।

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाएं नीम की पत्तियां (Eat neem leaves to increase immunity)

सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां खाने से शरीर को प्राकृतिक गुण प्राप्त होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से नीम की पत्तियां चबाकर पानी पीने से या फिर पानी में उबालकर पत्तियों का सेवन करने से प्राकृतिक इम्यून बूस्टर प्राप्त किया जा सकता है।

