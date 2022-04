पपीते (Papaya) में उच्च स्तर के एंटीऑक्सिडेंट विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E होते हैं। पपीता एंटी-ऑक्सिडेंट में उच्च होता है व इस हाई फाइबर फ्रूट से हृदय रोग के जोखिम कम होते है। उच्च फाइबर आहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। पपीते में फोलिक एसिड होता है, अपने आहार में पपीता खाने से होमोसिस्टीन का स्तर कम हो सकता है।

रात को पपीता खाने के फायदे - Raat Ko Papita Khane Ke Fayde In Hindi

पपीता बहुत लाभकारी फल माना जाता है, अलग-अलग समय पर सेवन करने से इसके भिन्न फायदे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा के डिनर में पपीते का सलाद लेने का सुझाव डॉक्टर तक देते हैं। यहा तक के अस्पताल की डाइट में भी 1 कटोरी पपीता रात के खाने के वक़्त ज़रूर दिया जाता है। ध्यान रखें पपीते को रात के खाने के बाद ना खाएं। डिनर के रूप में इसका सेवन लाभकारी है लेकिन डिनर करने के बाद में पपीते के सेवन से नुकसान देखने को मिल सकते हैं। देर रात को नहीं खाना चाहिए पपीता। आइये इस लेख के माध्यम से रात में पपीता खाने के फायदे जाने।

हृदय रोग व कैंसर जैसी बिमारियों में लाभकारी (Beneficial in diseases like heart disease and cancer)

पपीता कैंसर जैसी कुछ गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद करता है क्योंकि यह प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है।

बालों के स्वास्थ के लिए (good for hair health)

यह बालों के लिए अच्छा है क्योंकि यह रूसी को रोकता है और बालों के विकास को बढ़ाता है और यह आपके बालों की प्राकृतिक चमक को बनाए रख सकता है।

वजन घटाने में सहायक (aids in weight loss)

पपीते में 80% पानी होता है इसी कारण से शरीर की पानी की कमी पूरी करने में पपीते का सेवन फायदेमंद माना जाता है। इसमें हाई फाइबर भी होता है जो शरीर की मेटाबोलिज्म दर को बढ़ाने में मदद करता है।

आँखों के स्वास्थ के लिए (good for eye health)

पपीते में आंख की दृष्टि में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं और इसकी धातुएं मुक्त कणों को रोकने में मदद करती हैं। साथ ही झुर्रियों और डार्क सर्कल्स से भी छुटकारा मिल सकता है।

स्किन की रंगत के लिए (good for skin tone)

पपीते का सेवन आपकी त्वचा की रंगत के लिए बहुत उपयोगी होता है और आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है आप अपनी त्वचा पर पपीते के पेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पपीता खाना पेस्ट से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है।

इम्युनिटी को मजबूती देने में (boosts immunity)

पपीते को अपने भोजन में शामिल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

