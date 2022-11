लहसुन (Garlic) सदियों से रसोई का हिस्सा रहा है। इस जड़ी बूटी में जीवाणुरोधी और एंटीसेप्टिक प्रकृति के कारण उपचारात्मक और औषधीय गुण होते हैं। लहसुन के लाभकारी गुण एक यौगिक एलिसिन के कारण होते हैं। यह फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से भरपूर है। लहसुन में विटामिन C, K, फोलेट, नियासिन और थायमिन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खाली पेट कच्चे लहसुन के सेवन से सबसे अधिक लाभ मिलते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको खाली पेट लहसुन खाने के फायदे बताने जा रहे हैं।

खाली पेट लहसुन खाना होता है सबसे अधिक असरदार, जानिए 7 फायदे और सेवन का सही तरीका (Benefits Of Eating Raw Garlic On An Empty Stomach In Hindi)

1. हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है (Good for heart health)

एलिसिन (Allicin), लहसुन में पाया जाने वाला एक यौगिक LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। लहसुन का नियमित सेवन रक्त के थक्कों की घटना को कम करता है और इस प्रकार थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को रोकने में मदद करता है। लहसुन बीपी को भी कम करता है इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए अच्छा है।

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए (Boosts Immunity)

लहसुन फ्री रेडिकल्स से बचाता है और DNA को होने वाले नुकसान से बचाता है। लहसुन में मौजूद जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन C संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह आंख और कान के संक्रमण के खिलाफ बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं।

3. त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करे (Improves Skin Health)

लहसुन मुंहासों को रोकने में मदद करता है और मुंहासों के निशान को हल्का करता है। कोल्ड सोर, सोराइसिस, चकत्ते और छाले सभी लहसुन के रस के प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। यह UV किरणों से भी बचाता है और इसलिए उम्र बढ़ने से रोकता है।

4. वजन घटाने के लिए अच्छा (Good for Weight Loss)

लहसुन फैट जमा करने वाली फैट सेल्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार जीन की अभिव्यक्ति को कम करता है। यह शरीर में थर्मोजेनेसिस (thermogenesis) को भी बढ़ाता है और अधिक फैट को जलाने और LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम करने में मदद करता है।

5. व्यायाम के बाद की थकान को कम करे (Reduce post-exercise fatigue)

कच्चे लहसुन को जब पानी और अल्कोहल के मिश्रण में रखा जाता है तो व्यायाम के धीरज (exercise endurance) पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। मानव अध्ययन भी किए गए हैं जिनसे पता चला है कि लहसुन वास्तव में व्यायाम थकान के लक्षणों में सुधार कर सकता है।

6. रक्त विषाक्तता कम करे (Reduce blood poisoning)

जो लोग व्यावसायिक खतरों के कारण लीड पोइज़निंग के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, उनके लिए लहसुन सबसे अच्छा जैविक समाधान हो सकता है। लहसुन वास्तव में डी-पेनिसिलमाइन की तुलना में रक्त के लीड पोइज़निंग को कम करने में सुरक्षित और बेहतर है, जो कि इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य दवा है।

7. हार्ट ब्लॉकेज को रोकें (Prevent heart blockage)

माना जाता है कि लहसुन आपके रक्त में प्लेटलेट्स की चिपचिपाहट को कम करने में मदद करता है। ये प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लहसुन की स्वस्थ खुराक लेने से रक्त पर प्लेटलेट्स के अत्यधिक थक्का जमने के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए, यह धमनियों के अंदर अनावश्यक रक्त के थक्कों को रोकने में मदद कर सकता है जो आपके दिल तक पहुंच सकते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है।

लहसुन खाने का सही समय और तरीका (The Right Time And Way To Eat Garlic In Hindi)

कच्चे लहसुन की 2 से 4 कलियां खाली पेट सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले करना सबसे अच्छा साबित हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

