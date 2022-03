चावल खाने से मिल सकते हैं ये बेमिसाल फायदे- Chawal khane se mil sakte hai ye bemishal fayde

लगभग हर कोई चावल खाना पसंद करता है। चावल को अलग-अलग चीजों के साथ खाया जाता है। कोई कढ़ी तो कई राजमा, दाल, सांभर, सब्जी के अलावा भी कई और चीजों के साथ मिलाकर खाना पसंद करते हैं। डाइटिंग करने वाले लोग चावल खाने से इसलिए बचते हैं क्योंकि, लोगों को लगता है कि कहीं चावल खाने से वजन और ज्यादा न बढ़ जाए। आईए जानते हैं चावल खाने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं और इससे वजन बढ़ता है या नहीं?

कार्बोहाइड्रेट (Rice is rich in carbohydrates)

अन्य पोषक तत्वों के साथ ही कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है।

शुगर लेवल को नियंत्रित करता है (Rice controls sugar level)

डायबिटीज के मरीजों को चावल खाने से मना किया जाता है। क्योंकि, कहा जाता है कि इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। लेकिन चावल ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी कारगर माना गया है। ऐसे में चावल को घी, दही, कढ़ी, बींस आदि सब्जियों में डालकर खाने से ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है।

आसानी से पच जाता है चावल (rice can easily digested)

चावल खाने से अच्छी नींद आती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। पुराने समय में चावल को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी डॉक्टर्स उल्टी, दस्त या पेट संबंधी समस्याओं में चावल और दाल से बनी खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं।

त्वचा की खूबसूरती (Rice is effective in improving the beauty of the skin)

त्वचा की खूबसूरती निखारने में भी चावल काफी कारगर है। चावल का मांड स्किन संबंधी परेशानियों को दूर कर चेहरे में निखार लाने का काम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट चेहरे से झुर्रियों को गायब करता है और मुंहासों को दूर करता है।

बालों की मजबूती (Rice is beneficial for hair strength)

खराब जीवनशैली और खानपान के चलते लोगों को बालों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में चावल बालों को लंबे, घने और मजबूत बनाने में मदद करता है।

