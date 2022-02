सर्दियों में कई ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है जो हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं। तिल और गुड़ इनमें से एक हैं। तिल और गुड़ का लड्डू सर्दियों के मौसम में खूब पसंद किया जाता है और ये दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं। तिल का सेवन शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। साथ ही तिल और गुड़ के बने लड्डू शरीर में आयरन की कमी को दूर करते हैं। तिल में कई प्रकार के प्रोटीन, कैल्शियम, पोटैशियम, कॉपर, फाइबर, बी काम्‍प्‍लेक्‍स और कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व पाये जाते हैं। तिल का सेवन करने से तनाव दूर होता है और मानसिक दुर्बलता नहीं होती। इसी तरह गुड़ में भी आयरन, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं।

तिल और गुड़ खाने के फायदे - Til aur Gur Khane ke fayde in Hindi

पाचन तंत्र (Sesame and jaggery are beneficial for the digestive system)

तिल और गुड़ के लड्डू खाने से कब्ज सही रहता है। इसमें उच्च फाइबर सामग्री और असंतृप्त फैटी एसिड के चलते कब्ज से आराम मिलता है। इसे खाने से एसिडिटी से भी राहत मिलती है।

स्वस्थ फेफड़ों के लिए खाएं तिल और गुड़ (Eat sesame and jaggery for healthy lungs)

तिल और गुड़ से बने लड्डू फेफड़ों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तिल फेफड़ों में विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ऐसे में तिल और गुड़ के लड्डू खाने से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं।

मजबूत होती हैं हड्डियां (Eat sesame and jaggery for strong bones)

तिल और गुड़ खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।

तिल और गुड़ बढ़ाते हैं भूख (Eat sesame and jaggery to increase appetite)

अगर आपको कम भूख लगती है तो तिल और गुड़ के बने लड्डू खाना शुरू कर दें। इससे भूख बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही इसके सेवन से शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही बालों और त्वचा में चमक आती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

