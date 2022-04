Benefits of Lemon for hair in hindi: नींबू कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। ये विटामिन सी से समृद्ध होता है। नींबू पानी वजन घटाने, बेहतर पाचन और टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है। नींबू हमारी त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इन सब लाभों के साथ ही नींबू बालों के लिए भी बेहद ही फायदेमंद होता है। बालों में चमक के साथ ही डैंड्रफ की भी समस्या को खत्म करने में ये असरकारी है। नींबू में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, फ्लेवोनोइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन होता है। जो बालों की सेहत के लिए जरूरी होता है।

बालों के लिए बेहद फायदेमंद है नींबू - Balon ke liye Behad Faydemand hai nimbu in hindi

प्राकृतिक ब्लीच का काम करता है नींबू (Lemon acts as natural bleach)

बालों का रंग हल्का करने के लिए किसी कॉस्मेटिक से अच्छा नींबू है। कई रिसर्च की माने तो, नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड प्राकृतिक ब्लीच, या ऑक्सीकरण एजेंट की तरह काम करता है। यह बालों के रंग में मौजूद पिग्मेंट या मेलेनिन को रासायनिक रूप से कम करके बालों का रंग हल्का करता है। ऐसे में बालों का रंग हल्का करने के लिए नींबू आपके काम आ सकता है।

बाल होंगे चमकदार (Lemon makes hair shiny)

अपने बालों को चमकदार बनाने के लिए हम खुब नए-नए प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसे में चमकने के बजाय कुछ समय बाद हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं। लेकिन, नींबू की मदद से आप अपने बालों को चमकदार बना सकती हैं। इसके लिए 2 बड़े चम्मच में नींबू के रस में एप्पल साइडर विनेगर मिला लें और इसमें दोगुना पानी मिला लें और अपने बालों में इसे लगा लें। कुछ देर के बाद इसे धो लें।

डैंड्रफ की समस्या होगी खत्म (Lemon can Reduce Dandruff)

डैंड्रफ हो जाने के चलते बाल कमजोर होने लगते हैं और झड़ने भी लग जाते हैं। इसके साथ ही बालों से जुड़ी कई और समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में नींबू की मदद से डैंड्रफ की समस्या से निजात पाया जा सकता है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड बालों की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। स्कैल्प ड्राई होने के साथ ही डैंड्रफ को भी खत्म करता है। नींबू के रस को बालों में लगाकर मसाज करना स्कैल्प के लिए फायदेमंद होगा।

बालों का झड़ना (Lemon will stop hair fall)

बाल झड़ने की समस्या हर किसी को होती है। किसी का कम झड़ता है तो किसी का ज्यादा। कई लोग तो गंजे भी हो जाते हैं। ऐसे में नींबू के इस्तेमाल से झड़ते बालों को रोका जा सकता है। इसके लिए नींबू को नारियल के तेल में मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करने से बाल मजबूत होते हैं। साथ ही बालों का झड़ना रुक सकता है।

सफेद बाल (Benefits of Lemon for white hair)

सफेद बाल तो एक समय के बाद हर किसी के हो जाते हैं। लेकिन, कई लोगों को यह समस्या उम्र से पहले ही शुरू हो जाती है। ऐसे में नींबू आपके काम आ सकता है। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि, नारियल के तेल में नींबू मिलाकर स्कैल्प पर मसाज करें। इससे स्कैल्प तो साफ होगा ही साथ ही बालों को असमय ग्रे और सफेद होने से बचाने में मदद भी करेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj