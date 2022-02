नीम कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पत्तियों से लेकर इसकी छाल, जड़ों और तेल का प्रयोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। खासकर नीम का तेल स्कैल्प और बालों के कई रोगों को दूर करने में उपयोग किया जाता है। इसे सिर पर लगाने से हेल्दी और मजबूत बालों का विकास होता है। इसके साथ ही त्वचा से जुड़ी हर समस्या में नीम लाभकारी है। नीम के तेल में एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो कि रूसी और सिर की खुजली भगाने के लिए असरदार होता है। इसके अलावा यह हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और उनकी ग्रोथ बढ़ाता है।

नीम के तेल के फायदे- Neem ke tel ke fayde in Hindi

दांतों के लिए फायदेमंद (Neem oil is beneficial for teeth)

नीम का तेल दातों की लिए काफी फायदेमंद है। यह एंटीबैक्टीरियल गुण से समृद्ध होता है और दांतों के प्लाक को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा नीम की टहनी का इस्तेमाल मुंह की दुर्गन्ध दूर करने, दांत दर्द से राहत और दांतों की सफाई के लिए कर सकते हैं।

मलेरिया (Neem oil protects against malaria)

मलेरिया से बचाव के लिए नीम के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिसर्च की मानें तो, नीम का अर्क मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से आपकी सुरक्षा कर सकता है। इसके साथ ही कई कीटनाशकों में नीम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए आप नीम के तेल का प्रयोग त्वचा पर या रूम डिफ्यूजन के रूप में कर सकते हैं।

वायरल संक्रमण (Use neem oil to remove viral infection)

वायरल संक्रमण से बचने के लिए नीम के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें चिकन पॉक्स, फाउल पॉक्स और स्किन इन्फेक्शन शामिल हैं। यह इसमें पाए जाने वाले एंटी वायरल गुण के कारण ही संभव होता है। चिकन पॉक्स होने की समस्या पर नीम के पत्तों को गरम पानी में कुछ समय के लिए भिगोकर रखें। इस पानी से स्नान करने से त्वचा पर होने वाली इंचिंग में आराम मिल सकता है। इसके अलावा नीम में एंटीवायरल गुण होते हैं, जिस वजह से यह त्वचा से संबंधित समस्याओं में लाभ पहुंचा सकता है।

अल्सर (Use neem oil to get rid of ulcer problem)

एक रिसर्च के मुताबिक, नीम का इस्तेमाल कर अल्सर को दूर किया जा सकता है। इसमें एंटीअल्सर गुण पाया जाता है, जो इस समस्या से निपटने में मदद कर सकता है।

