हमारे आस पास आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी-बूटियां मौजूद होती हैं। इन जड़ी-बूटियों में निर्गुन्डी की पत्तियां भी शामिल है। आपको बता दें, अगर किसी को बाल और कफ की समस्या को दूर करना हैं तो इसके लिए निर्गुन्डी की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती है। इसके साथ ही बैक्टीरियल समस्याओं को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा निर्गुन्डी पत्तियों का इस्तेमाल कई अन्य तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए भी की जा सकती है। जानते हैं निर्गुन्डी की पत्तियों के फायदे।

निर्गुन्डी के पत्ते के फायदे : Benefits of Nirgundi leaves in hindi

मुंह के छाले ठीक करने के लिए - अगर किसी के मुंह के छाले Mouth Ulcer की समस्या है तो ऐसे में इससे कम करने के लिए निर्गुन्डी की पत्तियों का इस्तेमाल करें। इससे आपको काफी जल्द आराम मिल सकता है। छालों से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए निर्गुन्डी की कुछ पत्तियों लें। अब इन पत्तियों को पानी में उबाल (How to Use Nirgundi Leaves) लें। नियमित रूप से इस पानी से कुल्ला करने से मुंह के छालों से राहत मिल सकती है।

सिर दर्द से राहत - निर्गुन्डी की पत्तियों का इस्तेमाल आप सिरदर्द Get Relief from Headache की परेशानी को दूर करने के लिए भी कर सकते है। इसके लिए आप 10 से 15 इन पत्तियों को लें। अब इसे सिलबट्टे पर पीसकर लेप तैयार कर लें। इस लेप को सिर पर लगाएं। इससे सिरदर्द की परेशानी कम हो सकती है।

कान बहने से रोके - निर्गुन्डी की पत्तियां कान बहने Ear Problem की परेशानी को कम करने के लिए लाभकारी है। इसके इस्तेमाल करने के लिए आप निर्गुन्डी की कुछ पत्तियों को तेल में पका लें। अब इस तेल की कुछ बूंदें अपने कान में डालें। इससे कान बहने की परेशानी कम होगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।