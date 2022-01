कद्दू के फायदे- kaddu ke fayde

कद्दू का सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि हलवा, खीर के साथ कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। कई लोग कद्दू खाने से कतराते हैं। ऐसे लोगों को बता दें कि, कद्दू खाने से कई बीमारियों कोसों दूर रहती हैं। इसमें एंटी-डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी के अलावा कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम व फोलेट जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और ये सब हमारे शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। आज हम बात करेंगे कद्दू खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं।

कद्दू खाने के फायदे Kaddu Khane Ke Fayde

इम्यूनिटी (Pumpkin for Immunity)

कोरोना काल में एक यह देखा गया है कि, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उन्हें इस वायरस का खतरा कम होता है।आपको बता दें कि, कद्दू खाने से इम्यूनिटी को काफी मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि, इसमें विटामिन-ए, विटामिन-सी, विटामिन-ई और बीटा-कैरोटीन के साथ ही फाइबर, राइबोफ्लेविन, पोटैशियम जैसे गुण पाए जाते हैं जो, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं।

कब्ज (Eat Pumpkin to get rid of Constipation)

कद्दू के बीजों में फाइबर के गुण पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

डायबिटीज (Pumpkin in diabetes)

खराब लाइफस्टाइल और खान पान के चलते इन दिनों डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग डॉक्टर के चक्कर खूब लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ घरेलू नुस्खे को अपनाया जाय तो डायबिटीज को कंट्रोल में किया जा सकता है और कद्दू भी इसमें काफी मदद करता है। कद्दू के बीजों से बना सप्लीमेंट डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकता है। इसके बीजों को फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है जो टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

आंखें (Pumpkin keeps eyes healthy)

कद्दू में पाए जाने वाले कई सारे पोषक तत्वों में बीटा-कैरोटीन भी शामिल हैं, जो हमारी आंखों को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकते हैं।

दिल (Pumpkin keeps heart healthy)

कद्दू में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित कर हृदय जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे में कद्दू के सेवन से दिल की सेहत का खास ध्यान रखा जा सकता है।

हड्डियां रहती हैं मजबूत (pumpkin for Strong Bones)

कद्दू को कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें एंटी-ओबेसिटी गुण भी पाए जाते हैं जो बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

