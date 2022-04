केसर के आयुर्वेद के अनुसार अनेक फायदे और स्वास्थ लाभ देखे गए हैं। केसर (Saffron) एक पौधा है। इसके धागो का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। केसर ना केवल व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है बल्कि बिमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग के लिए केसर के पानी का सेवन किया जाता है। केसर में विटामिन A, फोलिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे गुण होते हैं जो की त्वचा से लेकर शरीर की अन्य बीमारियों में लाभदायक होते हैं। केसर का पानी कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होता है। आइए सुबह खली पेट केसर के पानी पीने के फायदों के बारे में और जाने।

खुबह खाली पेट केसर के पानी के फायदे - Subah Khali Pet Kesar Ke Pani Ke Fayde In Hindi

सुबह खली पेट केसर का पानी से खासी-जुखाम, अस्थमा, नींद की समस्याओं, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस, उल्टी, आंतों की गैस (पेट फूलना), अवसाद, चिंता, बेहतर याददाश्त, अल्जाइमर, हेमोप्टाइसिस, दर्द से संबंधित परेशानियों से लाभ देखने को मिलते है।

कैसे करे केसर के पानी का सेवन : How to make saffron water in hindi

रात को 5 से 7 केसर के धागो को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठाकर सबसे पहले इस पानी को हल्का गरम करके पी लें। यदि चाहें तो स्‍वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद भी डाल सकते हैं। इसके एक महीने के सेवन के बाद आपको असदार बदलाव देखने को मिलेंगे।

कैंसर में लाभदायक (Helpful in cancer)

केसर में मौजूद गुण इसको कैंसर जैसे रोग में सहायक बनाते हैं। केसर का पानी पीने से कैंसर रोगियों को कीमो के बाद होने वाले साइड-इफेक्ट्स को कम करने में मदद मिलती है।

सर्दी-जुखाम में (Treats Cold and cough)

केसर के सेवन से आम सर्दी जुखाम में भी राहत देखने को मिलती है। केसर की तासीर गर्म होने के कारण सर्दियों में इसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है। आप केसर का पानी पीकर इसके फायदे ले सकते हैं।

त्वचा के लिए लाभदायक (Good For Skin)

केसर के पानी के सेवन से स्किन को भी अनेक लाभ होते हैं केसर में पाए जाने वाले गुणों के कारण ही यह त्वचा के लिए बहुत गुणकारी होता है। केसर में मौजूद औषधीय गुण त्वचा को साफ व बेदाग रखने में भी मददगार हैं।

अल्जाइमर (Treats Alzheimers)

अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारी में भी केसर का पानी लाभदायक है, याददाश्त से लेकर दिमाग को तेज करना केसर के सेवन से मुमकिन है।

अवसाद (Treats Depression)

अवसाद या तनाव में केसर का सेवन लाभदायक है केसर में विटामिन मौजूद होते हैं जिनके कारण यह तनाव व अवसाद को कम करने में सहायक है। सुबह खाली पेट केसर का पानी पीने से आपको अच्छे फायदे मिल सकते हैं।

पेट की समस्याओं में (Treats Stomach Related Problems)

सुबह खाली पेट केसर का पानी पीने से गैस, एसिडिटी, उल्टी और मतली जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है।

नींद ना आने की बीमारी में (Prevents Insomnia)

इंसोम्निया (नींद ना आने की बीमारी) की समस्या में केसर का सेवन लाभदायक माना जाता है। सुबह खाली पेट केसर के पानी के सेवन से आपको लाभ मिल सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

