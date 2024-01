बादाम Badam का सेवन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह कई पोषक तत्वों का बेहतर स्रोत होता है। अगर आप नियमित रूप से बादाम Almond का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर को मजबूत रखा जा सकता है। वहीं, बादाम में मौजूद हेल्दी फैट आपके बालों, स्किन और नाखूनों के लिए फायदेमंद होते हैं। वहीं, बात अगर चने Chana की करें तो, यह मैग्नीशियम और पोटेशियम का काफी अच्छा स्त्रोत होता है, जो शरीर में ब्लड प्रेशर Blood pressure और कोलेस्ट्रॉल संबंधी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। वहीं रोजाना अगर आप नियमित रूप से इन दिनों के मिश्रण का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को भरपूर रूप से प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन मिलता है। जानते हैं बादाम और चना खाने के फायदे।

चना और बादाम के 3 फायदे : Benefits Of Soaked Chickpeas Almonds And Raisins in Hindi

डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए - अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो ऐसे में उसके लिए चना और बादाम खाना फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर fiber की अधिकता होती है, जो ब्लड में शुगर blood sugar के स्तर को कंट्रोल कर सकता है। चना और बादाम में मौजूद मैग्नीशियम डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती है।

वजन घटाने में मदद मिलती है - वजन कम weight lose करने के लिए चना और बादाम का सेवन आपकी मदद कर सकता है। इसने फाइबर का अच्छा स्त्रोत पाया जाता है। नाश्ते के रूप में इसके सेवन से आपको अधिक भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है।

दिल को हेल्दी रखने के लिए - बादाम में हेल्दी फैट और फ्लेवोनोइड्स मौजूद होता है, जो आपके दिल Heart को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चना और बादाम में मौजूद फ्लेवोनोइड शरीर की सूजन को रोकने में असरदार है। इसके अलावा बादाम में मौजूद विटामिन ई Vitamin E और विभिन्न अन्य पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

