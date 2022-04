दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है पालक - Dimag ke liye behad faydemand hai palak

Benefits of Spinach for Brain in hindi: हरी सब्जियों के सेवन से शरीर का स्वस्थ बना रहता है और कई सारी समस्याएं आप-पास भी नहीं भटकती। पालक भी हरी पत्तेदार सब्जी में गिनी जाती है और इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। साथ ही इसमें कई सारे और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी, आंख से लेकर हमारे दिमाग तक के लिए काफी फायदेमंद हैं। एक शोध की माने तो दिमाग के लिए पालक बेहद ही फायदेमंद है।

दिमाग सही ढंग से काम करता है (The brain works properly by consuming spinach)

एक शोध में यह बात सामने आई कि दिमाग के साथ पालक दिल के लिए भी रामबाण है। शोधकर्ताओं की माने तो, पालक में विटामिन-ए, ल्यूटिन और कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और ये तत्व फ्री-रैडिकल को तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद करते हैं। ऐसे में बढ़ती उम्र में याददाश्त और तर्कशक्ति में कमी आने लगती है लेकिन, पालक के सेवन से ये समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही डिप्रेशन की समस्या को दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी पालक लाभकारी है।

दिल के लिए भी फायदेमंद है (Spinach is beneficial for the heart)

इसके साथ ही शोध में यह भी पता चला कि, पालक नाइट्रेट अणुओं का भी बेहतरीन स्रोत है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन और कार्य क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही धमनियों को चौड़ा करने के अलावा, उनकी दीवारों को भी मजबूत करने में मदद करता है। जिससे रक्त का बहाव ठीक रहता है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर रहती है।

इस तरह करें पालक का सेवन (know how to use spinach)

पालक का सेवन तुरंत करने की सलाह दी गई है। शोध के मुताबिक तुरंत का बना हुआ पालक दिमाग के लिए असरदारी होता है। अगर इसे लंबे समय तक पका देते हैं या फिर फ्रिज में रख देते हैं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। क्योंकि, इसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।

पालक के पोषक तत्व (Spinach Nutrients)

पालक के पोषक तत्वों की बात करें तो, इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, विटामिन-सी, सोडियम। ये सारे पोषक तत्व शरीर की सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

