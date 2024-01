विटामिन ए (Vitamin A) भी बाकी विटामिन की तरह ही शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर को हेल्दी रूप से फंक्शन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की जरूरत होती है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इससे कुछ शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन ए को विभिन्न फूड से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे - डेयरी, लिवर और मछली (Dairy, liver and fish) आपको बता दें, शरीर विटामिन ए को सीधे उपयोग नहीं करता। शरीर में अधिकांश विटामिन ए लिवर में रेटिनल एस्टर के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। इन एस्टर को शरीर ऑल-ट्रांस-रेटिनॉल (All-trans-retinol) में ब्रेक करता है, जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन (आरबीपी) से जुड़ जाता है। इसके बाद यह ब्लड में जाता है और अपना काम करता है। जानते हैं विटामिन ए के फायदे।

विटामिन ए के फ़ायदे : Vitamin A Ke Fayde In Hindi

आंखों के लिए (Better for Eye Health) - आंखों की रोशनी तेज रखने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। आपकी आंख से टकराने वाले प्रकाश को मस्तिष्क में भेजने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है।

इम्यूनिटी बढ़ाए (Boosts Your Immunity) - विटामिन ए आपके शरीर को बीमारियों और संक्रमण (illnesses and infections) से बचाने वाली प्रतिक्रियाओं को स्टिमुलेट करके इम्यून हेल्थ को प्रभावित करता है। विटामिन ए कुछ कोशिकाओं के निर्माण में शामिल है, जिसमें बी-और टी-कोशिकाएं (B- and T-cells) शामिल हैं।

बालों की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है - अगर किसी के बाल झड़ रहें तो उसे अपने खाने में विटामिन ए जरूर शामिल करना चाहिए।

