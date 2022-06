ससंगासन योग के लाभ - Sasangasana Yoga ke labh

अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो लंबे समय तक जीवित रहने के साथ ही कई सारी बीमारियों के होने से बचा जा सकता है। शरीर स्वस्थ रहता है। योग करने से शरीर के कई सारे हिस्सों को लाभ मिलता है। आज हम बात करेंगे ससंगासन योग के बारे में, जिसके करने से कई सारे लाभ होते हैं। इस आसन को करने से शरीर के कई जोड़ों की जकड़न दूर होती है और उनमें लचीलापन आता है। इसके साथ ही शरीर के कई हिस्सों में हो रहे दर्द भी दूर होते हैं। इस आसन को रैबिट पोज भी कहते हैं।

ससंगासन योग के लाभ

रीढ़ को बनाए लचीला (Sasangasana Yoga keep the spine flexible)

संसगासन योग हमारी रीढ़ के हड्डी के लिए बेहद ही फायदेमंद योग है। इसे करने से रीढ़ की हड्डी में काफी लचीलापन आता है और साथ ही इसके आसपास की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा पीठ दर्द की समस्या भी दूर होती है।

कूल्हों में आता है लचीलापन (Sasangasana Yoga for hips Flexibility)

संसगासन योग कूल्हों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इस योग के करने से कूल्हों के आसपास की मांसपेशियों में काफी खिंचाव आता है, जिसके चलते कूल्हे के जोड़ों में लचीलापन आता है।

पाचन क्रिया को तेज करे (Sasangasana Yoga for digestion)

अगर पाचन क्रिया सही है तो कई सारे रोगों से बचा जा सकता है। ऐसे में संसगासन योग पेट के पाचन क्रिया के लिए बेहद ही उपयोगी योग है। इसके करने से पेट के अंदरूनी अंगों पर दबाव पड़ता है, जिसके चलते वे उत्तेजित होकर सक्रिय रूप से काम करने लग जाते हैं और पाचन में सुधार आने लगता है।

मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए ससंगासन योग (sasangasana yoga for brain health)

ससंगासन योग को नियमित रूप से किया जाए तो ये हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को सही रखता है। इसे करने से मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और कई रोगों को खतरा कम हो जाता है।

ससंगासन योग का तरीका (know how to do sasangasana yoga)

ससंगासन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं

गहरी सांस लेते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर रख कर थोड़ा सा झुककर हाथों को जमीन पर रखें

इसके बाद कोहनियों को मोड़ते हुए सिर को घुटनों के आगे रखें, अपने दोनों हाथों से पैरों के तलवे को पकड़ने की कोशिश करें

तलवे नहीं पकड़ पा रहे तो, सिर को घुटनों के करीब लाने की कोशिश करें

कुछ देर तक रहने के बाद सामान्य अवस्था में धीरे-धीरे आ जाए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

