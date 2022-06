बालों के लिए तुलसी के फायदे - Balo Ke Liye Tulsi Ke Fayde

तुलसी एक पवित्र पौधे के तौर पर भारतीय घरों में पूजी जाती है। तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसलिए सेहत के लिए तुलसी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। तुलसी में बहुत से गुण भी होते हैं जो न सिर्फ सेहत का ध्यान रखते हैं। बल्कि बालों के लिए भी तुलसी के अपने कुछ फायदे होते हैं। जिससे बालों की सेहत अच्छी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं तुलसी के बालों के लिए फायदे-

बालों के लिए तुलसी के फायदे -

बालों का झड़ना करे कम (reduce hair fall) - यदि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आप तुलसी को किसी भी तेल में मिलाकर उसे गरम करके बालों में लगाने से बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हो जाता है। दरअसल इस तेल की मालिश से स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं।

डैंड्रफ को करे खत्म (eliminate dandruff) - तुलसी एंटी बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती हैं। इसलिए इसको तेल में मिलाकर नियमित तौर पर बालों में लगाने से डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाता है।

बालों को सफेद होने से बचाए (prevent graying of hair) - बालों का सफेद होना अब आम बात होती है। यदि आप भी इससे परेशान हैं, तो तुलसी के पाउडर को आंवला पाउडर के साथ मिलाकर पानी में रातभर भिगोकर रखें। सुबह इस मिश्रण से सिर धो लें। और हां ये भी याद रखें कि इसके बाद आप शैम्पू का इस्तेमाल न करें। कुछ महीनों तक इसका नियमित तौर पर इस्तेमाल करने से बालों का प्राकृतिक कालापन बना रहता है और बाल सफेद नहीं होते हैं।

रूखापन होगा दूर (dryness will go away) - बालों में तुलसी का तेल लगाने से बालों का रूखापन दूर होता है और बाल चमकदार बनते हैं। लसी ऑयल बालों को फ्रेशनेस देता है। इस तेल के इस्तेमाल से बालों में वॉल्यूम भी आता है। ये तेल बालों को हाइड्रेट करके स्कैल्प पर बंद पोर्स को खोलता है जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है ।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

