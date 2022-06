बेकिंग सोडा से चेहरा धोने के फायदे- baking soda se chehra dhone ke fayde

Benefits of washing face with baking soda in hindi: बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है। लेकिन, यही बेकिंग सोडा आपके चेहरे के लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि, ये चेहरे की चमक से लेकर कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। जो लोग अपने चेहरे पर पिंपल्स, डार्क सर्कल के अलावा अन्य फेस प्रॉब्लम से परेशान हैं उन्हें एक बार इस घरेलू नुस्खे का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।

बेकिंग सोडा से चेहरा धोने के फायदे

कील-मुंहासों को दूर करे बेकिंग सोडा (Baking soda to remove acne and pimples)

कई लोगों की सुंदरता कील-मुंहासों के चलते दब जाती है। ऐसे में बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करें यह इस समस्या के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर मुंहासों वाले हिस्से पर लगातार 2-3 मिनट तक के लिए छोड़ दे और फिर गुनगुने पानी से धो ले। कुछ दिनों तक इसे करने से जल्द ये समस्या खत्म हो सकती है।

डार्क स्पॉट्स के लिए करें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल (Use baking soda for dark spots)

चेहरे पर अनचाहे दाग-धब्बों और पैचेस से परेशान हैं तो फिर बेकिंग सोडा इससे छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए एक छोटे चम्मच बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिला लें और प्रभावित जगह पर या पूरे चेहरे पर लगा लें। कुछ देर बाद इसे धो ले।

ग्लोइंग फेस के लिए (for glowing face)

चेहरे को नैचुरल ग्लो और चमक देने के लिए बेकिंग सोडा को ऑरेंज जूस में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर इसे धो लें। कुछ दिनों तक ऐसा करने से चेहरे चमकने लगेगा और साथ ही स्किन जवां भी दिखेगी।

सॉफ्ट लिप्स के लिए ऐसे लगाएं बेकिंग सोडा (How to Apply Baking Soda for Soft Lips)

लिप्स को सॉफ्ट और सुंदर बनाने के लिए बेकिंग सोडा काफी काम आ सकता है। ये लिप्स पर जमी पपड़ी को भी दूर कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा में शहद मिलाकर हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे डेड स्किन सेल्स हट जाएंगी और लिप्स बेहद सॉफ्ट नजर आने लगेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

