गर्ल्स के लिए 5 बेहतरीन एक्सरसाइज - Girls ke liye 5 behtarin Exercise

Best Exercise for Girls in hindi: महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए क्या कुछ नहीं करती है। लेकिन, कई बार आप कितना भी सुंदर हो लेकिन आपकी अनशेप बॉडी आपकी सुंदरता को छुपा देती है। सोचे अगर आप बिल्कुल फिट रहे और आपकी बॉडी शेप में रहे तो आप कितना अट्रैक्टिव लग सकती हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी तो एक अच्छे शेप में आएगी ही साथ ही शक्ति, सहनशक्ति और लचीलापन भी मिलेगा। एक्सरसाइज करने से आप कई सारी बीमारियों से दूर रह सकती हैं। इसके साथ ही आपकी स्किन ग्लो करेगी और लंबे बाल और हेल्दी लाइफ रहेगी।

गर्ल्स के लिए 5 बेहतरीन एक्सरसाइज

रनिंग और जॉगिंग (Do running and jogging for good body shape)

जब बात एक्सरसाइज की आती है तो सबसे पहले शुरुआत रनिंग या फिर जॉगिंग से ही होती है। फैटी लोगों के लिए रनिंग बेहद ही लाभदायक होगा। इससे आपकी अधिक कैलोरी बर्न होगी और आपके हार्ट क्षमता को बेहतर करने के साथ ही मसल्स को भी मजबूत करता है। रनिंग-जॉगिंग एक तरह से एरोबिक एक्‍सरसाइज हैं जो ऑक्सीजन के साथ ही शरीर में मौजूद ग्लूकोज या फैट के संयोजन से एनर्जी का उत्पादन करते हैं।

पुश-अप्स के फायदे (Benefits of push-ups for women)

अगर आप अपनी बॉडी को एक अच्छा शेप देना चाहती हैं तो फिर आपको अपने एक्सरसाइज में पुश-अप्स जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपके कंधों और सीने को भी मजबूती मिलेगी और साथ इसे करने से महिलाओं के स्तन आकार में आते हैं।

नौकासन (Naukasana is good for girls)

नौकासन करके आप अपने पेट, जांघ और नितंबों के फैट को कम कर सकती हैं। इसके लिए पीठ के बल लेट जाए और अपने सिर, पैर और पूरे शरीर को 30 डिग्री पर उठाएं। इस आसन में आपके हाथ आपके जांघ के ऊपर हों। इसके करते वक्त धीरे-धीरे सांस लें और छोड़े। इसके बाद गहरी सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं। इससे आपका शरीर शेप में आएगा।

साइड प्लैंक (Side plank has many benefits for girls)

साइड प्लैंक एक्सरसाइज करने से शरीर के अलग-अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है और आपका फैट तेजी से बर्न होता है। इसके साथ ही आपके कंधे, सीने और पेट की मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं। कुल मिलाकर ये आपके अच्छे फिगर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए आप अपने शरीर का समस्त भाग अपने दाहिने हाथ और पैरों पर टिका दे। इसके बाद यही क्रिया दूसरे हाथ और पैर के साथ करें।

स्विमिंग (Girls will have a good figure by swimming)

स्विमिंग ऐसा एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी बॉडी को लाभ पहुंचाता है। स्विमिंग करते वक्त आपका दिल एनर्जी पैदा करने का तेजी से काम करता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही गर्दन की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ ही आपके हाथ, हिप्स से लेकर आपके पैरों में मजबूती आएगी। ऐसे में स्विमिंग करना महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

