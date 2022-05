कमर सीधा करने की 5 बेहतरीन एक्सरसाइज - Kamar sidha karne ki 5 behatrin exercise

Best Exercises to Straighten the Waist: कोरोना काल में लोगों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन तो मिल गया लेकिन, इसके चलते लोग कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के सामने घंटों लगातार बैठे रहते हैं। जिसके चलते कमर और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कमर को सीधा रखना बेहद ही जरूरी है। इससे हमारे शरीर पर काफी असर पड़ता है। अगर आप भी घंटों एक जगह बैठे रहते हैं और कमर से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं तो कुछ एक्सरसाइज की मदद से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

कमर सीधा करने की 5 बेहतरीन एक्सरसाइज

बेबी पोज एक्सरसाइज के फायदे (Benefits of baby pose exercise)

लैपटॉप पर बैठे-बैठे अगर आपके कमर की शेप बिगड़ गई तो ऐसे में बेबी पोज एक्ससाइज बेहद ही फायदेमंद होगा। इससे आपकी लोअर बैक की मांसपेशियां काफी मजबूत होती हैं। इसके साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं।

कमर सीधा करने के लिए करें ताड़ासन (Do Tadasana to straighten the waist)

कमर से जुड़ी समस्याओं के लिए ताड़ासन बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसे करने से आपकी कमर सीधी तो रहेगी ही साथ ही दर्द से भी राहत मिलेगा। सुबह के वक्त अगर नियमित रूप से 10-15 मिनट 2-3 बार करें तो कमर से जुड़ी कई सारी परेशानियां दूर होंगी।

अर्धमत्स्येंद्रासन से कमर होगी सीधी (Ardha Matsyendrasana will straighten the waist)

कमर व पीठ दर्द से परेशान हैं तो फिर अर्धमत्स्येंद्रासन योग को कर इससे राहत पा सकते हैं। दर्द दूर होने के साथ ही ये आपके रीढ़ को लचीला भी बनाने में मदद करता है। इसके फायदे के बारे में बात करें तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी, सिर दर्द और नसों में सुधार करने में मदद करता है।

मार्जरी आसन से दूर होगी कमर और पीठ दर्द की समस्या (Marjari posture for back pain)

मार्जरी आसन पीठ दर्द और कमर को सीधा रखने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज में से एक है। अगर कोई जल्दी-जल्दी थक जाता है तो उसे ये योग करना चाहिए। इससे थकान दूर होने में काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है और कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। पीठ दर्द और बदन दर्द को कम करने के लिए मार्जरी आसन बेस्ट है। ये आपके कमर को सीधा रखने में मदद कर सकता है। साथ ही इस योग के जरिए आप मेंटली रिलैक्स महसूस करेंगे।

भुजंगासन से दूर करे कमर दर्द की समस्या (Remove back pain problem with Bhujangasana)

कमर को सीधा रखने या फिर कमर दर्द-पीठ दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भुजंगासन बेहद ही फायदेमंद है। इसके साथ ही ये तनाव को दूर करके उसके कारण होने वाले कमर और पीठ दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। नियमित रूप से इस योग को करने से आपके शरीर को कई सारे और भी लाभ होंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj