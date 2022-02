वायु प्रदूषण के चलते कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्मॉग और प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को पड़ता है। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति को भी कई स्वास्थ्य जोखिमों का खतरा रहता है। हालांकि, वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों से बचने के लिए कई घरेलू नुस्खे हैं जिससे काफी राहत पाया जा सकता है।

स्मॉग और प्रदूषण से बचने के लिए बेहतरीन घरेलू नुस्खे - smog aur pradushan se bachne ke liye behtarin gharelu nuskhe

जैतून तेल (Olive oil to avoid smog and pollution)

जैतून का तेल एक उपयोगी प्राकृतिक घटक है जो आपकी इम्यूनिटी के निर्माण और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग से परेशान हैं तो खाने को अन्य तेल के बजाय जैतून के तेल में पकाएं। ये वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को रोकने में मदद करेगा।

गुड़ (Jaggery detoxifies the body)

गुड़ कई पोषक तत्वों से भरपूर है जिसमें से एक है प्राकृतिक डिटॉक्स प्रदान करना। स्मॉग और प्रदूषण से बचने के लिए गुड़ खाना काफी फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही गुड़ खाने से वजन कंट्रोल में रहता है और इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। रात को सोने से पहले गुड़ खाना फायदेमंद होगा, लेकिन इसके बाद पानी नहीं पीने की सलाह दी जाती है।

हल्दी दूध (turmeric milk to avoid smog and pollution)

दूध में हल्दी डालकर पीने से संपूर्ण श्वसन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहता है। इसके साथ ही खांसी और सर्दी की समस्या से भी निजात दिलाता है साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ती है।

तुलसी और अदरक की चाय (Tulsi and ginger tea is the way to avoid smog and pollution)

वायु प्रदूषण और स्मॉग के हानिकारक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए तुलसी और अदरक की चाय काफी लाभ पहुंचाती है। ये ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो श्वसन और फेफड़ों दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो हल्के संक्रमण को रोकने और लड़ने में मदद कर सकते हैं।

खट्टे फल (Eat citrus fruits to avoid pollution)

बहुत ज्यादा प्रदूषित जगह पर रहते हैं या फिर अचानक प्रदूषण बढ़ गया है तो ऐसे में खट्टे फलों का सेवन करना फायदेमंद रहता है। नींबू और अन्य खट्टे फल जैसे अनानास और संतरे का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

