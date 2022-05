गले में इन्फेक्शन का 5 बेहतरीन इलाज - Glae me Infection ka 5 Behatrin Ilaj

Best Treatment for Throat Infection in hindi: मौसम जब बदलता है तो इस दौरान गले में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान गले में इंफेक्शन खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसे में इससे जितना बचे रहे उतना ही अच्छा है। गले में इंफेक्शन आम तौर पर वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से होता है। गले में संक्रमण के दौरान सर्दी और जुकाम की समस्या के साथ ही गले में खराश, दर्द या फिर कई सारी और परेशानियां हो सकती हैं। कुछ घरेलू उपायों को अपना कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

गले में दर्द के लक्षण |Throat Infection Symptoms

गले में खुजली व खराश

निगलने-बोलते वक्त दर्द होना

भोजन निगलने में परेशानी

गला सूखना

गर्दन में सूजन के साथ ही दर्द होना

टॉन्सिल में सूजन

कान के निचले हिस्से में दर्द

बुखार आना

छींक आना, खांसी, सांस लेने में परेशानी भी इसके लक्षण हो सकते हैं।

गले के इन्फेक्शन का 5 बेहतरीन इलाज

हल्दी-दूध (Turmeric-milk to remove throat infection)

गले में इन्फेक्शन होने पर प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर दूध की मदद से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए रात में सोते समय दूध में हल्दी मिलाकर पीने से काफी लाभ मिलता है। साथ ही आपको दर्द से भी राहत मिलेगा।

गरारा करें (do gargle in throat infection)

गले में संक्रमण की समस्या होने पर पानी में नमक डालकर गरारा करने से भी काफी लाभ मिलता है। नमक एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। जिसके चलते इस समस्या से राहत मिलता है। इसके लिए एक चौथाई छोटी चम्मच नमक एक कप गर्म पानी में डालकर गर्म कर लें और इससे दिन में दो से तीन बार गरारा करें। यह गले के बैक्टीरिया को खत्म कर जल्द आराम पहुंचाने में मदद करेगा।

शहद से दूर होगी गले की इन्फेक्शन (Honey will cure throat infection)

शहद एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। गले में संक्रमण हो जाने पर शहद आपके काम आ सकता है। इस दौरान गले में होने वाली खराश की समस्या से बच सकते हैं। इसके लिए दिन में 2 बार शहद का सेवन करने से लाभ मिल सकता है।

लहसुन के लाभ (benefits of garlic for sore throat)

लहसुन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभ पहुंचाता है। गले की इन्फेक्शन की समस्या से भी ये छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि, लहसुन एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है जो गले के संक्रमण के इलाज में लाभदायक होते हैं। इसके लिए लहसुन को कच्चा खाने के ज्यादा लाभ होता है। तीन से चार कलियों को खाली पेट चबाने से जल्द ही संक्रमण से छुटकारा मिलेगा।

दालचीनी (Cinnamon will cure throat infection)

एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच दालचीनी पाउडर और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर को मिलकर गर्म कर लें और इसे छानकर इसके पानी को दिन में 2 से 3 बाप पीएं। इससे गले में संक्रमण की समस्या से जल्द छुटकारा मिल सकता है और साथ ही दर्द से भी राहत मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj